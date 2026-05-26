Путін застосовує маніпуляції під час міжнародних переговорів, - експосол Німеччини у РФ фон Фріч

кспосол Німеччини розповів, як Владімір Путін маніпулює на переговорах

Колишній посол Німеччини в Москві Рюдіґер фон Фріч заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує маніпулятивні тактики під час переговорів, змінюючи поведінку від ввічливої до агресивної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон Фріч розповів у подкасті Bild.

Він праціював у Росії з початку анексії Криму до 2019 року. Фон Фріч описує низку прийомів, які, за його спостереженнями, російська влада використовує під час міжнародних переговорів.

За його словами, ці методи він неодноразово бачив під час зустрічей із Путіним та іншими представниками російського керівництва, зокрема Сергієм Лавровим.

"Кинджал з-за пазухи": різка зміна тону Путіна

Один із ключових прийомів, який згадує дипломат, - так звана схема "доброго і злого поліцейського". У ній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров часто виконував роль "жорсткого переговорника", використовуючи, як каже фон Фріч, "інверсію провини".

"Коли я щось накоїв, я переконую тебе, що це ти винен… НАТО розширилося - ось ми й змушені захищатися", - пояснює він логіку цього підходу.

Після цього, за його словами, Путін зазвичай змінював атмосферу зустрічі - з’являвся доброзичливим і спокійним, але це могло бути оманливим контрастом.

"Під цією оболонкою ховається прихована агресія… Він раптово дістає кинджал і завдає удару", - зазначає фон Фріч.

Контроль над деталями як інструмент тиску

Окремо дипломат звертає увагу на здатність Путіна оперувати точними цифрами й деталями внутрішньої політики інших країн.

За його словами, російський президент неодноразово демонстрував знання конкретних даних - від соціальних виплат у Німеччині до економічних показників інших держав, що створювало ефект психологічної переваги під час переговорів.

"Він знає про тебе більше, ніж ти думаєш", – підсумовує фон Фріч.

Як реагувати на такі переговори

На думку колишнього посла, головний принцип взаємодії з російською стороною - максимальна підготовка та опора на факти, а не лише на політичні або моральні аргументи.

Він наголошує, що успішна переговорна позиція передбачає чіткість і незмінність принципів, без спроб "пом’якшити" конфлікт ціною поступок.

"Я мушу намагатися вас зрозуміти – але це не означає виправдовувати злочинну політику", – підсумовує дипломат.

путін володимир переговори з Росією
26.05.2026 08:08 Відповісти
війна тоді хвилювала тільки тих, хто був на фронті. решта скотини голосувала за обіцянки халяви і дружбу з рускім мірам, какую разніцу
26.05.2026 08:00 Відповісти
путін застосовує маніпуляції під час міжнародних переговорів, але не з Китаєм.
З погляду китайської еліти путін виглядає не великим стратегом, а політичним невдахою, який не прорахував наслідків власної авантюри. Він починав те, що сам називав «спецоперацією», очевидно, розраховуючи на швидкий результат.
Кілька днів, кілька тижнів, максимум коротку кампанію з демонстративним політичним фіналом.
Але «спецоперація» перетворилася на велику, тривалу і криваву війну без очевидної перемоги й без зрозумілого виходу.
У цьому й полягає головний провал путіна. Якщо ти починаєш війну, не розуміючи її реальної ціни, не прораховуючи ризиків, не враховуючи здатності противника до спротиву, не оцінюючи міжнародних наслідків, то це - не стратегія, це - авантюра.
А якщо вона затягується на роки, виснажує країну, руйнує її зовнішні позиції й робить залежною від сильнішого партнера, то це вже історичний провал.
26.05.2026 08:03 Відповісти
В нього за спиною 5000тис ядерок - лізе на роль третього світового лідера - така й поведінка
26.05.2026 07:52 Відповісти
Точно так робив гітлєр. Нічого нового.
26.05.2026 08:44 Відповісти
А Янєлох, який до президенства лише вмів грати на піаніно без рук, думав що просто вмовить професійного маніпулянта пєрєстать стрєлять. І 73% чогось повірили що спецслужбіста Пуйла може заговорити якийсь клоун.
26.05.2026 07:55 Відповісти
Те саме стосується і трампа.
Тому вітьок та зятьок такі "успішні" дипломати! Вони зовсім нічого не знають і не мають ніяких фактів не тільки про рашку, але і про власну країну. Тому їм так легко заходять і міфи про "половців та печенегів", і казки про трильйони рублів з оборудок...
Примитивные монголоидные дебилы пугали образованных европейцев своей болтовней - это уже за гранью понимания.
Путін застосовує маніпуляції під час міжнародних переговорів, - експосол Німеччини у РФ фон Фріч

Боже праведний, яке прозріння: під час міжнародних переговорів Genosse Путін застосовує маніпуляції!?

Яке відкриття таємного, незвіданого, невідомого - никто и не мог и не помышлять, даже сомневаться у праведности Genosse Путина!

Прям праведник Genosse Путин как сам папа с Рима, або той самий мироносець планетарного масштабу Трамп, або їхня Genosse Меркель, або Лукашеско, або....?
