Путін застосовує маніпуляції під час міжнародних переговорів, - експосол Німеччини у РФ фон Фріч

Колишній посол Німеччини в Москві Рюдіґер фон Фріч заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує маніпулятивні тактики під час переговорів, змінюючи поведінку від ввічливої до агресивної.

Він праціював у Росії з початку анексії Криму до 2019 року. Фон Фріч описує низку прийомів, які, за його спостереженнями, російська влада використовує під час міжнародних переговорів.

За його словами, ці методи він неодноразово бачив під час зустрічей із Путіним та іншими представниками російського керівництва, зокрема Сергієм Лавровим.

"Кинджал з-за пазухи": різка зміна тону Путіна

Один із ключових прийомів, який згадує дипломат, - так звана схема "доброго і злого поліцейського". У ній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров часто виконував роль "жорсткого переговорника", використовуючи, як каже фон Фріч, "інверсію провини".

"Коли я щось накоїв, я переконую тебе, що це ти винен… НАТО розширилося - ось ми й змушені захищатися", - пояснює він логіку цього підходу.

Після цього, за його словами, Путін зазвичай змінював атмосферу зустрічі - з’являвся доброзичливим і спокійним, але це могло бути оманливим контрастом.

"Під цією оболонкою ховається прихована агресія… Він раптово дістає кинджал і завдає удару", - зазначає фон Фріч.

Контроль над деталями як інструмент тиску

Окремо дипломат звертає увагу на здатність Путіна оперувати точними цифрами й деталями внутрішньої політики інших країн.

За його словами, російський президент неодноразово демонстрував знання конкретних даних - від соціальних виплат у Німеччині до економічних показників інших держав, що створювало ефект психологічної переваги під час переговорів.

"Він знає про тебе більше, ніж ти думаєш", – підсумовує фон Фріч.

Як реагувати на такі переговори

На думку колишнього посла, головний принцип взаємодії з російською стороною - максимальна підготовка та опора на факти, а не лише на політичні або моральні аргументи.

Він наголошує, що успішна переговорна позиція передбачає чіткість і незмінність принципів, без спроб "пом’якшити" конфлікт ціною поступок.

"Я мушу намагатися вас зрозуміти – але це не означає виправдовувати злочинну політику", – підсумовує дипломат.

