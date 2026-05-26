4 549 15

Рубіо передав Трампу послання Путіна після розмови з Лавровим

Держсекретар США Марко Рубіо передав Дональду Трампу послання від Володимира Путіна, отримане під час діалогу із Сергієм Лавровим. Зміст послання не розкривається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Alex Raufogle в мережі Х.

"Рубіо щойно повідомив журналістам, що Лавров передав повідомлення від Путіна, призначене для Трампа, яке, за словами Рубіо, він передав", - написав журналіст.

За його словами, держсекретар США також применшив значення припущень про те, що Росія нібито прямо закликала Вашингтон вивести персонал посольства з Києва у зв’язку з анонсованими ударами з боку Москви.

"Небезпека всіх цих війн, оскільки вони тривають, а потім продовжуються, полягає в тому, що вони завжди мають загрозу ескалації", – сказав Рубіо.

Що передувало?

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

Новина ні про що! Якесь ***** щось передало рудому імбицилу мовою сумної клячі! 😁
26.05.2026 08:11 Відповісти
Зробіть одне, покладіть хєр на кобилу--лаврова і пуйла-бліду міль і все стане на свої місця.Недоімперія повинна закінчити останню фразу розпаду.Світ стане чистіше і безпечніше.
26.05.2026 08:41 Відповісти
Послання? Та пішли ви всі нах.
26.05.2026 08:29 Відповісти
Яке послання? Трамп з путіним майже щотижня по телефону розмовляє.
26.05.2026 08:14 Відповісти
26.05.2026 08:20 Відповісти
Рубіо - хремль треба ліквідувати
РФ завдаватиме нових ударів по Києву та закликає іноземців якнайшвидше залишити місто, - МЗС РосіїДжерело: https://censor.net/ua/n4004989
26.05.2026 08:28 Відповісти
Яке послання? Шо той лох?
26.05.2026 08:36 Відповісти
Эй малой скажи малому хай малий малому скаже (с)
26.05.2026 08:58 Відповісти
Похоже что ********* приходит трындец подобного рода действия говорят о полном бессилии ботексного чмошника, шантаж и угрозы уже не работают, при чём очень давно, на поле боя достижений ноль, нефтезаводы горят по всем болотам, удары со стороны Украины становятся всё более и более болезненными м на фоне всего этого звонок в Америку выглядит совершенно ничтожным и полагаю абсолютно бесполезным, более того крайне глупым.
26.05.2026 09:16 Відповісти
Схоже, що Лавров не повідомив, а узгодив із США удари балістичними ракетами по Києву.
26.05.2026 09:44 Відповісти
Після того як у кацапів не буде чим стріляти по Україні в хід підуть камінці та палки.
26.05.2026 09:46 Відповісти
Чи й не біном Ньютона, "хачю весь Данбас" каже.
26.05.2026 09:57 Відповісти
Дзеркало передало послання Лаврову.
26.05.2026 10:00 Відповісти
Зашифроване послання :,,Дональд , защіті расєю от хохлов ".
26.05.2026 10:01 Відповісти
Рубіо, передаючі такі послання від рашистів, стає часткою їх ІПСО. Замість цього він міг би гідно відповісти лаврову на ці "попередження", що якщо, щось таке повториться, то США передадуть(продадуть) Україні (наприклад) 100 Ракет "Атакамс" та введуть додаткові санкції проти нафти рашистів. НЕГАЙНО! Це було б гідно Супердержави. А так - м'яке лайно...
26.05.2026 10:18 Відповісти
 
 