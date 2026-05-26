Рубіо передав Трампу послання Путіна після розмови з Лавровим

Держсекретар США Марко Рубіо передав Дональду Трампу послання від Володимира Путіна, отримане під час діалогу із Сергієм Лавровим. Зміст послання не розкривається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Alex Raufogle в мережі Х.

"Рубіо щойно повідомив журналістам, що Лавров передав повідомлення від Путіна, призначене для Трампа, яке, за словами Рубіо, він передав", - написав журналіст.

За його словами, держсекретар США також применшив значення припущень про те, що Росія нібито прямо закликала Вашингтон вивести персонал посольства з Києва у зв’язку з анонсованими ударами з боку Москви.

"Небезпека всіх цих війн, оскільки вони тривають, а потім продовжуються, полягає в тому, що вони завжди мають загрозу ескалації", – сказав Рубіо.

Що передувало?

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

