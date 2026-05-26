Украина готова обсуждать с партнерами идею достижения с РФ не только "аэропортного" перемирия, - Сибига

Украина готова обсуждать с партнерами различные варианты перемирия с Россией, в частности так называемое "аэропортное".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги во время общения с журналистами в кулуарах форума "Украина. Африка. Прошлое, настоящее и будущее отношений".

Одно направление как тест на результат

Министр рассказал, что украинская сторона предлагает сосредоточиться на одном конкретном формате, чтобы показать практический результат.

По его словам, это может быть "аэропортное", "энергетическое" или "портовое перемирие". В то же время, важно выбрать один кейс и попытаться решить его в четко определенные сроки.

Варианты для обсуждения

Сибига отметил, что этот вопрос планируется обсудить с министрами иностранных дел стран Европейского Союза.

"Мы (с главами МИД стран-членов ЕС – ред.) завтра будем это обсуждать, потому что нужно, чтобы это тоже обсудилось с российской стороной. Это может быть "аэропортное" перемирие, это может быть "энергетическое" перемирие, это может быть "портовое" перемирие. То есть давайте выберем направление, кейс, дело и попробуем его решить в четко определенных временных рамках", - сказал Сибига.

Он добавил, что подход Украины заключается в определении приоритета, его реализации и демонстрации успешности выбранного направления.

О том, что Киев хочет договориться о "аэропортном перемирии" с Россией при участии ЕС, Сибига сообщал ранее. Инициативу он озвучил во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

