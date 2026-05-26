Украина готова обсуждать с партнерами идею достижения с РФ не только "аэропортного" перемирия, - Сибига

Сибига комментирует идею аэропортного перемирия

Украина готова обсуждать с партнерами различные варианты перемирия с Россией, в частности так называемое "аэропортное".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги во время общения с журналистами в кулуарах форума "Украина. Африка. Прошлое, настоящее и будущее отношений".

Одно направление как тест на результат

Министр рассказал, что украинская сторона предлагает сосредоточиться на одном конкретном формате, чтобы показать практический результат.

По его словам, это может быть "аэропортное", "энергетическое" или "портовое перемирие". В то же время, важно выбрать один кейс и попытаться решить его в четко определенные сроки.

Варианты для обсуждения

Сибига отметил, что этот вопрос планируется обсудить с министрами иностранных дел стран Европейского Союза.

"Мы (с главами МИД стран-членов ЕС – ред.) завтра будем это обсуждать, потому что нужно, чтобы это тоже обсудилось с российской стороной. Это может быть "аэропортное" перемирие, это может быть "энергетическое" перемирие, это может быть "портовое" перемирие. То есть давайте выберем направление, кейс, дело и попробуем его решить в четко определенных временных рамках", - сказал Сибига.

Он добавил, что подход Украины заключается в определении приоритета, его реализации и демонстрации успешности выбранного направления.

  • О том, что Киев хочет договориться о "аэропортном перемирии" с Россией при участии ЕС, Сибига сообщал ранее. Инициативу он озвучил во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Що воно меле?
26.05.2026 18:47 Ответить
чим цю лошать годують?
таке ляпає по 10 разів на день...
26.05.2026 18:49 Ответить
всі раштистські аеропорти з яких злітають носії ракет і обстрілюють Україну.мають попасти в "зелене аеропортне перемиря" і не підпадати під знищення Україною
26.05.2026 18:50 Ответить
А ще кажуть, що ***** та його сумна коняка не в адекваті...
26.05.2026 18:52 Ответить
жесть. як же їм хочеться літати за кордон хоча б зі Львова, щоб не так паливно було.
26.05.2026 18:53 Ответить
Яке аеропортне перимир'я в нас хоч один аеропорт працює ? домовимся не турбувати кацапів хай спокійно літають ? це не міністр МЗС ,це посміховисько.
26.05.2026 18:55 Ответить
Вибачте. Інших міністрів та дипломатів з 2019 нема.

Або якісь *****, або незрозумілі дядьки, що безперервно несуть відверту ***** просторами соцмереж.

Доречі, у плані професійності та фаховості ЗЄ-влада чимось нагадує міністерства ЛДНР зразка 2014-2015. 😁
26.05.2026 19:08 Ответить
А Україна воює з партнерами, чи таки з РФ? То з ким і що треба обговорювати? Я теж готовий обговорити з кумом за чаркою у яких позах сьогодні ввечері матиму секс з дружиною, але, здається, кум тут буде зайвим.
26.05.2026 19:00 Ответить
Доки нема повного контролю неба, нема що обговорювати.
26.05.2026 19:03 Ответить
Який бл аєропортне перемир'я?!? Що оце сивохо меле? Тобто хто в окоп примусово кидають а вони на Мальдіви, щоб зручніше було? Лицемірні зелені паскуди.
26.05.2026 19:30 Ответить
Для Африки розповів, що про перемир'я з росією будуть говорити з партнерами 😳. Що за каша.

Для Африки розповів, що про перемир'я з росією будуть говорити з партнерами 😳. Що за каша.
26.05.2026 19:42 Ответить
Ніякого ,,аеропортного,, перемир'я нам не потрібно. Бо це гра в одні ворота. Де наші аеропорти які нам потрібні для виконання різноманітних завдань? Їх немає. А в кацапів є. І це буде виключно їх виграш.
26.05.2026 19:59 Ответить
 
 