Рашисты атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине, - Минэнерго

Энергетики попали под атаку российского БПЛА в Харьковской области

Российские захватчики атаковали бригаду энергетиков в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

"В Харьковской области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под обстрел вражеского БПЛА. В результате атаки двое работников получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Введение ограничений сегодня не прогнозируется", — добавили в Минэнерго.

