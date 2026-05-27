Рашисты атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине, - Минэнерго
Российские захватчики атаковали бригаду энергетиков в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Отключения
Так, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Удары РФ
"В Харьковской области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под обстрел вражеского БПЛА. В результате атаки двое работников получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Непогода
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Введение ограничений сегодня не прогнозируется", — добавили в Минэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль