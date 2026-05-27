Рашисты атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине, - Минэнерго

Российские захватчики атаковали бригаду энергетиков в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Отключения

Так, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Удары РФ

"В Харьковской области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под обстрел вражеского БПЛА. В результате атаки двое работников получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Непогода

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.



Введение ограничений сегодня не прогнозируется", — добавили в Минэнерго.

