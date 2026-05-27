Враг атаковал три энергообъекта ДТЭК на Днепропетровщине

Российские войска в Днепропетровской области нанесли удар сразу по трем энергетическим объектам компании ДТЭК, в результате чего произошло отключение электроэнергии.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в результате вражеских ударов вчера были повреждены сразу три энергетических объекта компании. Без электроснабжения остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области.

Сообщается, что работники не пострадали.

Восстановительные работы

В ДТЭК сообщили, что, как только это стало безопасно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам.

Всего за последние два дня свет вернули более 33 тыс. семей Днепропетровщины. Энергетики продолжают работать, чтобы как можно быстрее обеспечить электроснабжение всех домов.

а що там 3 рівневим захистом який вже здається двічі встановлювали ?! (риторичне)
27.05.2026 17:13 Ответить
відповідь від ДТЕК

27.05.2026 17:14 Ответить
А що ви хотіли, жеби такий пан велький мешкав у хрущобі, навіть у трикімнатній?
27.05.2026 17:26 Ответить
Стісняюсь спитать: а в Україні є енергооб'єкти, які не належать ДТЕК?
27.05.2026 17:21 Ответить
Були, аж два. Але на початку 2019 їх передали... здогадайтеся кому.
27.05.2026 17:27 Ответить
Невже "самаму крєпкаму хазяйствєнніку"?
27.05.2026 17:40 Ответить
 
 