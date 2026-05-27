Враг атаковал три энергообъекта ДТЭК на Днепропетровщине

Российские войска в Днепропетровской области нанесли удар сразу по трем энергетическим объектам компании ДТЭК, в результате чего произошло отключение электроэнергии.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в результате вражеских ударов вчера были повреждены сразу три энергетических объекта компании. Без электроснабжения остались 63 населенных пункта в прифронтовых районах области.

Сообщается, что работники не пострадали.

Восстановительные работы

В ДТЭК сообщили, что, как только это стало безопасно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам.



Всего за последние два дня свет вернули более 33 тыс. семей Днепропетровщины. Энергетики продолжают работать, чтобы как можно быстрее обеспечить электроснабжение всех домов.

