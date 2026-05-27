Вибух пролунав у Дніпрі: РФ атакувала балістикою (оновлено)

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Є загроза балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а також про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Глава ОВА Ганжа підтвердив атаку. Під ударом Дніпровський район.

Попередньо, минулося без постраждалих.

