Вибух пролунав у Дніпрі: РФ атакувала балістикою (оновлено)

Вибух у Дніпрі 27 травня: загроза балістики

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Є загроза балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Подробиці

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а також про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Глава ОВА Ганжа підтвердив атаку. Під ударом Дніпровський район.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Майже 50 країн-членів ООН засудили у спільній заяві https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/pogrozi-rosiji-ukrajini-ta-zahodu-zahidni-diplomati-ocinili-taktiku-moskvi-50611014.html російські погрози посольствам в Україні. Серед підписантів документа: європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Сполучені Штати не підтримали документ.
