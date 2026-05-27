Вибух пролунав у Дніпрі: РФ атакувала балістикою (оновлено)
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Є загроза балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а також про рух швидкісної цілі на Дніпро.
Глава ОВА Ганжа підтвердив атаку. Під ударом Дніпровський район.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підарасня магорила.