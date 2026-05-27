McDonald’s на столичній Лук’янівці відновив роботу після російського удару

McDonald's на столичній Лук'янівці відновив роботу після російської атаки 24 травня.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"29 років поруч з вами. Продовжуємо далі", - зазначили там.
Внаслідок удару в ніч на 24 травня заклад було пошкоджено. Руйнування фіксували поряд - на станції метро "Лук'янівська".
Розташований поряд ТЦ "Квадрат" та ринок "Лук'янівський" вигоріли вщент після удару РФ.
McDonald's на Лук'янівці - це перший із мережі заклад в Україні.
Його відкрили 24 травня 1997 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ його кілька разів було пошкоджено ударами РФ.
У день масованої атаки РФ, заклад саме святкував 29 років з дня відкриття.
