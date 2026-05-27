McDonald’s на столичній Лук’янівці відновив роботу після російського удару

McDonald's на столичній Лук'янівці відновив роботу після російської атаки 24 травня.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"29 років поруч з вами. Продовжуємо далі", - зазначили там.

Внаслідок удару в ніч на 24 травня заклад було пошкоджено. Руйнування фіксували поряд - на станції метро "Лук'янівська". 

Розташований поряд ТЦ "Квадрат" та ринок "Лук'янівський" вигоріли вщент після удару РФ.

McDonald's на Лук'янівці - це перший із мережі заклад в Україні.

Його відкрили 24 травня 1997 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ його кілька разів було пошкоджено ударами РФ.

У день масованої атаки РФ, заклад саме святкував 29 років з дня відкриття.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:

  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

****... непотопляємі чуваки... балістика не бере
27.05.2026 13:00 Відповісти
Поплавився підкоптився але вистояв - американська якість!!!
27.05.2026 13:15 Відповісти
 
 