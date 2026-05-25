Після атаки РФ у Києві пошкоджені офіси п’яти медіа, - голова НСЖУ Томіленко. ФОТО
У Києві щонайменше п’ять редакцій та медіа повідомили про пошкодження офісів і студій після масованої російської атаки 24 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
Які медіа постраждали
За його словами, пошкодження отримав офіс київського бюро міжнародної телерадіокомпанії Deutsche Welle. У приміщенні вибило вікна та пошкодило стелі.
Також постраждала студія німецького суспільного мовника ARD. Журналіст Василь Ґолод повідомив про вибиті віконні рами, уламки та пошкоджену техніку.
У редакції релокованого з Луганщини медіа "Реальна газета" пошкоджені всі вікна.
У будівлі агентства УНІАН також вибило вікна.
Пошкоджень зазнали офіс і студія онлайн-медіа "Шелтер". У редакції заявили, що вже відновили роботу.
Що ще відомо
Томіленко повідомив, що є журналісти та члени їхніх родин, які втратили житло або зазнали пошкодження помешкань.
Зокрема, зруйноване житло викладача журналістики Київського національного університету Артема Захарченка та випускниці Інституту журналістики Олени Захарченко.
У НСЖУ заявили, що документують злочини проти журналістів та медіа й інформують про них міжнародні організації.
