После атаки РФ в Киеве повреждены офисы пяти СМИ, - Томиленко. ФОТО
В Киеве по меньшей мере пять редакций и СМИ сообщили о повреждениях офисов и студий после массированной российской атаки 24 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Какие СМИ пострадали
По его словам, повреждения получил офис киевского бюро международной телерадиокомпании Deutsche Welle. В помещении выбило окна и повредило потолки.
Также пострадала студия немецкого общественного вещателя ARD. Журналист Василий Голод сообщил о выбитых оконных рамах, обломках и поврежденной технике.
В редакции перемещенного из Луганской области СМИ "Реальная газета" повреждены все окна.
В здании агентства УНИАН также выбило окна.
Повреждения получили офис и студия онлайн-СМИ "Шелтер". В редакции заявили, что уже возобновили работу.
Что еще известно
Томиленко сообщил, что есть журналисты и члены их семей, лишившиеся жилья, или чьи дома были повреждены.
В частности, разрушено жилье преподавателя журналистики Киевского национального университета Артема Захарченко и выпускницы Института журналистики Елены Захарченко.
В НСЖУ заявили, что документируют преступления против журналистов и СМИ и информируют о них международные организации.
