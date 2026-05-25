После атаки РФ в Киеве повреждены офисы пяти СМИ, - Томиленко. ФОТО

В Киеве по меньшей мере пять редакций и СМИ сообщили о повреждениях офисов и студий после массированной российской атаки 24 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие СМИ пострадали

По его словам, повреждения получил офис киевского бюро международной телерадиокомпании Deutsche Welle. В помещении выбило окна и повредило потолки.

Также пострадала студия немецкого общественного вещателя ARD. Журналист Василий Голод сообщил о выбитых оконных рамах, обломках и поврежденной технике.

В редакции перемещенного из Луганской области СМИ "Реальная газета" повреждены все окна.

В здании агентства УНИАН также выбило окна.

Повреждения получили офис и студия онлайн-СМИ "Шелтер". В редакции заявили, что уже возобновили работу.

Читайте также: В Киеве повреждены 11 учебных заведений из-за атаки РФ. ФОТОрепортаж

Что еще известно

Томиленко сообщил, что есть журналисты и члены их семей, лишившиеся жилья, или чьи дома были повреждены.

В частности, разрушено жилье преподавателя журналистики Киевского национального университета Артема Захарченко и выпускницы Института журналистики Елены Захарченко.

В НСЖУ заявили, что документируют преступления против журналистов и СМИ и информируют о них международные организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве прогремели взрывы: ПВО работает по российским БПЛА