McDonald’s на столичной Лукьяновке возобновил работу после российского удара
Ресторан McDonald's на Лукьяновке в Киеве возобновил работу после российского нападения 24 мая.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"29 лет рядом с вами. Продолжаем дальше", — отметили там.
В результате удара в ночь на 24 мая заведение было повреждено. Разрушения фиксировали рядом — на станции метро "Лукьяновская".
Расположенные рядом ТЦ "Квадрат" и рынок "Лукьяновский" выгорели дотла после удара РФ.
McDonald's на Лукьяновке — это первое заведение сети в Украине.
Его открыли 24 мая 1997 года. С начала полномасштабного вторжения РФ он несколько раз был поврежден ударами РФ.
В день массированной атаки РФ заведение как раз отмечало 29-летие со дня открытия.
