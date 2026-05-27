McDonald’s на столичной Лукьяновке возобновил работу после российского удара

Ресторан McDonald's на Лукьяновке в Киеве возобновил работу после российского нападения 24 мая.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"29 лет рядом с вами. Продолжаем дальше", — отметили там.

В результате удара в ночь на 24 мая заведение было повреждено. Разрушения фиксировали рядом — на станции метро "Лукьяновская". 

Расположенные рядом ТЦ "Квадрат" и рынок "Лукьяновский" выгорели дотла после удара РФ.

McDonald's на Лукьяновке — это первое заведение сети в Украине.

Его открыли 24 мая 1997 года. С начала полномасштабного вторжения РФ он несколько раз был поврежден ударами РФ.

В день массированной атаки РФ заведение как раз отмечало 29-летие со дня открытия.

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:

  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

****... непотопляємі чуваки... балістика не бере
27.05.2026 13:00 Ответить
Поплавився підкоптився але вистояв - американська якість!!!
27.05.2026 13:15 Ответить
 
 