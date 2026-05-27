Польша вызвала посла РФ из-за угроз нанести удары по Киеву

В Министерство иностранных дел Польши был вызван посол России Георгий Михна в связи с угрозами со стороны Москвы о возможных ударах по Киеву и призывами к иностранным дипломатическим миссиям покинуть украинскую столицу.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Польша призвала РФ прекратить атаки

По его словам, российскому послу передали "очень решительный призыв к немедленному прекращению неоправданной и незаконной агрессии, а также к соблюдению международных обязательств и договоров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не покидаем Киев, - Латвия и Литва отреагировали на угрозы РФ о массированных ударах

В польском МИД подчеркнули, что Варшава серьезно воспринимает заявления МИД РФ о подготовке ударов по военным и промышленным объектам в Киеве и "рекомендации" иностранцам и дипломатам покинуть город.

"Если Россия, как она сама заявляет, ведет не войну, а "специальную военную операцию", то ее цели должны ограничиваться военными объектами. Атаки на любую другую инфраструктуру, в частности дипломатические представительства, будут трактоваться как недружественные акты", - заявил Вевюр.

Удары по дипмиссиям будут иметь серьезные последствия

В МИД Польши также подчеркнули, что удары по дипломатическим миссиям будут иметь серьезные международно-правовые последствия и "еще больше подорвут роль России как постоянного члена Совбеза ООН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш "глубоко обеспокоен" угрозами РФ нанести удары по Киеву

Что предшествовало?

Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Читайте также: Сибига о звонке Лаврова Рубио: "Какая же дерзость - открыто пренебрегать мирными усилиями самой могущественной страны мира"