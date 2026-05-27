Польща викликала посла РФ через погрози ударами по Києву

До Міністерства закордонних справ Польщі було викликано посла Росії Георгія Міхна у зв’язку з погрозами з боку Москви щодо можливих ударів по Києву та закликами до іноземних дипломатичних місій залишити українську столицю.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Мацєй Вевюр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Польща закликала РФ припинити атаки

За його словами, російському послу передали "дуже рішучий заклик до негайного припинення невиправданої та незаконної агресії, а також почати дотримуватися міжнародних зобов’язань і договорів".

У польському МЗС наголосили, що Варшава серйозно сприймає заяви МЗС РФ про підготовку ударів по військових та промислових об’єктах у Києві та "рекомендації" іноземцям і дипломатам залишити місто.

"Якщо Росія, як сама заявляє, веде не війну, а "спеціальну військову операцію", то її цілі мають обмежуватися військовими об’єктами. Атаки на будь-яку іншу інфраструктуру, зокрема дипломатичні представництва, трактуватимуться як недружні акти", - заявив Вевюр.

Удари по дипмісіях матимуть серйозні наслідки

У МЗС Польщі також підкреслили, що удари по дипломатичних місіях матимуть серйозні міжнародно-правові наслідки та "ще більше підірвуть роль Росії як постійного члена Радбезу ООН".

Що передувало?

Нагадаємо, днями у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

