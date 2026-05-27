Ми не залишаємо Київ, - Латвія та Литва відреагували на погрози РФ щодо масованих ударів

У міністерствах закордонних справ Латвії та Литви заявили, що погрози масованих обстрілів Києва є прямим порушенням Статуту ООН.

Дипмісії Литви та Латвії залишаться у Києві попри погрози РФ

Зокрема, у МЗС Литви наголосили, що країна категорично відкидає заяви РФ щодо можливих ударів по Києву та заклики до іноземців терміново залишити місто.

"Росії подано ноту протесту. Ми нікуди не йдемо та підтримуємо Україну. Погроза застосування сили є кричущим порушенням Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою в МЗС Латвії підкреслили, що російські погрози на адресу Києва не вплинуть на позицію Риги та не зможуть її залякати.

"Ми не залишаємо Київ. Це Росія повинна піти. Латвія твердо стоїть на боці України", - додали там.

Що передувало?

Нагадаємо, днями у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

