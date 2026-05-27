Мы не покидаем Киев, - Латвия и Литва отреагировали на угрозы РФ о массированных ударах

В министерствах иностранных дел Латвии и Литвы заявили, что угрозы массированных обстрелов Киева являются прямым нарушением Устава ООН.

Об этом сообщили МИД Латвии и МИД Литвы в соцсетях.

Дипмиссии Литвы и Латвии останутся в Киеве, несмотря на угрозы РФ

В частности, в МИД Литвы подчеркнули, что страна категорически отвергает заявления РФ о возможных ударах по Киеву и призывы к иностранцам срочно покинуть город.

"России подана нота протеста. Мы никуда не уходим и поддерживаем Украину. Угроза применения силы является вопиющим нарушением Устава ООН", - говорится в сообщении.

В свою очередь в МИД Латвии подчеркнули, что российские угрозы в адрес Киева не повлияют на позицию Риги и не смогут ее запугать.

"Мы не покидаем Киев. Это Россия должна уйти. Латвия твердо стоит на стороне Украины", - добавили там.

Что предшествовало?

Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

