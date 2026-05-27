Мы не покидаем Киев, - Латвия и Литва отреагировали на угрозы РФ о массированных ударах

Киев под угрозой новых ударов

В министерствах иностранных дел Латвии и Литвы заявили, что угрозы массированных обстрелов Киева являются прямым нарушением Устава ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили МИД Латвии и МИД Литвы в соцсетях.

Дипмиссии Литвы и Латвии останутся в Киеве, несмотря на угрозы РФ

В частности, в МИД Литвы подчеркнули, что страна категорически отвергает заявления РФ о возможных ударах по Киеву и призывы к иностранцам срочно покинуть город.

"России подана нота протеста. Мы никуда не уходим и поддерживаем Украину. Угроза применения силы является вопиющим нарушением Устава ООН", - говорится в сообщении.

В свою очередь в МИД Латвии подчеркнули, что российские угрозы в адрес Киева не повлияют на позицию Риги и не смогут ее запугать.

"Мы не покидаем Киев. Это Россия должна уйти. Латвия твердо стоит на стороне Украины", - добавили там.

Что предшествовало?

  • Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Може треба у мацкві АРМАГЕДОН зробити ? Нехай звідки посольства виїжджають
27.05.2026 07:54 Ответить
Зараз тобі розкажуть що нпз взривати вигідніше, хоча при цьому дружба качає нафту а китай ті нпз відбудує.
27.05.2026 07:57 Ответить
Давно пора це зробити, але як і чим? Потужний всі сім років свого правління приділяє увагу асфальту, міндічам і ''династії'' і направляє увагу і незадоволення наріду на США і Європу, що не дають йому ракет.
Латвії і Литві дякую за позицію і підтримку.
27.05.2026 08:32 Ответить
Не чим а ким. На мацкві 3 млн мусульман, такбір!
27.05.2026 08:33 Ответить
Дякуємо за сміливість та хоробрість !!!
27.05.2026 08:15 Ответить
 
 