РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10547 посетителей онлайн
Новости Угрозы Путина Массированный комбинированный удар
386 14

Генсек ООН Гутерриш "глубоко обеспокоен" угрозами РФ нанести удары по Киеву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями Российской Федерации о намерении наносить "системные удары" по Киеву, в частности по оборонным предприятиям и "центрам принятия решений".

Об этом он заявил перед Советом Безопасности ООН в связи с соблюдением целей и принципов Устава ООН, его заявление опубликовано на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в ООН?

Гутерриш подчеркнул, что мир сейчас находится в состоянии наибольшего количества конфликтов с момента основания ООН. Он осудил атаку на учебное заведение в Старобельске на ВОТ Луганщины (по которому, по данным российских СМИ, нанесла удар Украина — ред.), однако подчеркнул недопустимость эскалации, которая приведет к новым жертвам среди гражданского населения.

"Я должен добавить, что глубоко обеспокоен недавним заявлением Российской Федерации о начале последовательных и системных ударов по украинским оборонным предприятиям в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, что стало следствием сообщений об атаке украинского беспилотника на здание колледжа и общежитие в городе Старобельск, который в настоящее время оккупирован Российской Федерацией", — говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Китая призвал избегать эскалации войны на фоне угроз РФ нанести удары по Киеву

Гутерриш также указал: по всему миру гражданские и политические права цинично игнорируются, что ведет к разрушению обществ.

"Когда права человека падают, все остальное рушится", — резюмировал Гутерриш, призвав мировое сообщество к ответственности и поиску путей деэскалации.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Читайте также: Сибига о звонке Лаврова Рубио: "Какая же дерзость — открыто пренебрегать мирными усилиями самой могущественной страны мира"

Автор: 

Киев (26369) ООН (4246) угрозы (868) Гутерриш Антониу (368) война в Украине (8336)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
виклади в сантиметрах на скільки глибоко
показать весь комментарий
26.05.2026 18:44 Ответить
+2
Ну звичайно, ООН завжди глибоко стурбоване!
А як інакше? Бо що вони можуть? Нікчеми!
показать весь комментарий
26.05.2026 18:52 Ответить
+1
Він хронічно «глибоко стурбований» вже багато років.
показать весь комментарий
26.05.2026 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виклади в сантиметрах на скільки глибоко
показать весь комментарий
26.05.2026 18:44 Ответить
.1 🤣
показать весь комментарий
26.05.2026 19:15 Ответить
Він хронічно «глибоко стурбований» вже багато років.
показать весь комментарий
26.05.2026 18:45 Ответить
Нє - ну - коли глибоко - мови нема
показать весь комментарий
26.05.2026 18:46 Ответить
❗️Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яким буде завдано ударів - ЗМІ повідомляють, що загрожує Лукашенко, якщо він наважиться вступити у війну на боці рф.
показать весь комментарий
26.05.2026 18:46 Ответить
Гуттеріш засудив удар по окупантах, що знаходилися на території України.

Це фініш...
показать весь комментарий
26.05.2026 18:47 Ответить
Поки земляни боялись інопланетян світ захопили ідіоти.
показать весь комментарий
26.05.2026 18:49 Ответить
Ну звичайно, ООН завжди глибоко стурбоване!
А як інакше? Бо що вони можуть? Нікчеми!
показать весь комментарий
26.05.2026 18:52 Ответить
Ну треба якось відпрацьовувати грубі гроші що їм платять
показать весь комментарий
26.05.2026 19:00 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
26.05.2026 18:55 Ответить
Цирк уехал, клоуны остались. Шоу продолжается. Клоунада мира сего с беззаконием новый этап для лохов. А как там насчет типа законов, всякого международного права, про насильний захват территории военным путем, уже забыли совсем.
показать весь комментарий
26.05.2026 18:59 Ответить
О, дідусь проснувся. Але думаю, що його простатит більше турбує його, ніж російська агресія.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:05 Ответить
Ойбл*дь, йди уже куди небудь...
показать весь комментарий
26.05.2026 19:06 Ответить
Ми розуміємо що в тебе така робота - глибоку турботу проявляти,на більше ця контора не дієздатна.
показать весь комментарий
26.05.2026 19:23 Ответить
 
 