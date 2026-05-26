Генсек ООН Гутерриш "глубоко обеспокоен" угрозами РФ нанести удары по Киеву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность заявлениями Российской Федерации о намерении наносить "системные удары" по Киеву, в частности по оборонным предприятиям и "центрам принятия решений".

Об этом он заявил перед Советом Безопасности ООН в связи с соблюдением целей и принципов Устава ООН, его заявление опубликовано на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят в ООН?

Гутерриш подчеркнул, что мир сейчас находится в состоянии наибольшего количества конфликтов с момента основания ООН. Он осудил атаку на учебное заведение в Старобельске на ВОТ Луганщины (по которому, по данным российских СМИ, нанесла удар Украина — ред.), однако подчеркнул недопустимость эскалации, которая приведет к новым жертвам среди гражданского населения.

"Я должен добавить, что глубоко обеспокоен недавним заявлением Российской Федерации о начале последовательных и системных ударов по украинским оборонным предприятиям в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, что стало следствием сообщений об атаке украинского беспилотника на здание колледжа и общежитие в городе Старобельск, который в настоящее время оккупирован Российской Федерацией", — говорит он.

Гутерриш также указал: по всему миру гражданские и политические права цинично игнорируются, что ведет к разрушению обществ.

"Когда права человека падают, все остальное рушится", — резюмировал Гутерриш, призвав мировое сообщество к ответственности и поиску путей деэскалации.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

