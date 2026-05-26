МИД Китая призвал избегать эскалации войны на фоне угроз РФ нанести удары по Киеву

Министерство иностранных дел Китая, реагируя на заявления Москвы о возможных массированных ударах по Киеву, призвало все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации боевых действий. При этом официальных комментариев относительно возможной эвакуации персонала китайского посольства из украинской столицы не поступало.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Китай настаивает на диалоге

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины. - Ред.) последовательна и четка. Мы считаем, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования конфликта", - сказала Мао в ответ на просьбу прокомментировать новые угрозы Москвы по поводу эскалации войны в Украине массированными ракетными ударами по Киеву.

Дипломат уже традиционно высказала абстрактный призыв ко всем сторонам воздерживаться от усиления боевых действий и возобновить переговорный процесс.

"Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров", - отметила она.

Будет ли Китай эвакуировать членов дипмиссии?

На уточняющий вопрос, поддастся ли Китай российскому шантажу и эвакуирует ли дипломатов своего посольства из Киева, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства не ответила ни утвердительно, ни отрицательно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига об угрозах России новыми ударами по Киеву: Путин ничего не добьется, пусть спасает себя

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Читайте: Последствия атаки на Одессу: восстанавливают школу и жилые дома, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж