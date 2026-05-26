МИД Китая призвал избегать эскалации войны на фоне угроз РФ нанести удары по Киеву

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного назначения

Министерство иностранных дел Китая, реагируя на заявления Москвы о возможных массированных ударах по Киеву, призвало все стороны воздержаться от дальнейшей эскалации боевых действий. При этом официальных комментариев относительно возможной эвакуации персонала китайского посольства из украинской столицы не поступало.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китай настаивает на диалоге

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины. - Ред.) последовательна и четка. Мы считаем, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования конфликта", - сказала Мао в ответ на просьбу прокомментировать новые угрозы Москвы по поводу эскалации войны в Украине массированными ракетными ударами по Киеву.

Дипломат уже традиционно высказала абстрактный призыв ко всем сторонам воздерживаться от усиления боевых действий и возобновить переговорный процесс.

"Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров", - отметила она.

Будет ли Китай эвакуировать членов дипмиссии?

На уточняющий вопрос, поддастся ли Китай российскому шантажу и эвакуирует ли дипломатов своего посольства из Киева, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства не ответила ни утвердительно, ни отрицательно.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Топ комментарии
+6
Вы бы, кондомы, чипы перестали агрессору-фашисту продавать, а потом бы "закликалы". Уроды.
26.05.2026 12:03 Ответить
+4
Самие завдяки Китаю рашиський варвар відчув свою безкарність ,більше половину сировини рашисти продають до Китаю ,а тут ще трамп підсобив рашиський режим своєю авантюрою в Персидській затоці ,що ціни на російську нафту піднялись більше як в два рази.
26.05.2026 12:07 Ответить
+1
Ця війна до останнього українця\кацапа. На десятиліття. Апогеєм стануть взаємні удари по атомним станціям. Переможця у цій війні точно не буде. Оті стурбовані теж вигрібуть через наслідки радіяції якої вони так сцються
26.05.2026 12:02 Ответить
Сталківают лбамі славянскіє народи?
26.05.2026 12:23 Ответить
Пропонуєш здатися?
26.05.2026 12:26 Ответить
Так им выгодна эта война. РФ в ней замазалась и деградирует, а значит становится более зависимой от Китая.
26.05.2026 12:30 Ответить
тюююю.......
зелена кончена гундоса юдо гнида і так уникає. бо, сталіца його родіни.
і мадяр сказав, що ніяких ударів по маасквє не буде.
26.05.2026 12:06 Ответить
якби панда не схвалив, то ***** масовано ракетами не бив
26.05.2026 12:06 Ответить
Це теж панда схвалив? - Обстріл Києва снарядами з отруйними газами взимку 1918 року - це один із найменш відомих широкому загалу, але найбільш жорстоких епізодів першої радянсько-української війни.
26.05.2026 12:28 Ответить
Хоч би раз сказали - кацапи - глуши мотори! - ****** **********!
26.05.2026 12:14 Ответить
Дурепа.Розплющ свої косі очі.
26.05.2026 12:16 Ответить
А кого він "призвал"? Як завжди Україну? Комуністичні виродки.
26.05.2026 12:34 Ответить
Всегда вспоминаю миллиарды долларов на Фламиндичи, а не на Антонова.

И как "никому не должен" играл на рояле для мудрого нарида.
26.05.2026 12:35 Ответить
китайці гадають, що вони ведуть себе як мудрець, що велично спостерігає за дурнями, що б'ються, керуючи цим процесом, тоді як насправді вони виглядають, як є самозадоволена макака з бананами на пальмі, з якої її знесе ядерним вибухом.
26.05.2026 12:38 Ответить
 
 