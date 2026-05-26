УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11260 відвідувачів онлайн
Новини Погрози Путіна Масований комбінований удар
1 997 17

МЗС Китаю закликало уникати ескалації війни на тлі погроз РФ бити по Києву

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на заяви Москви щодо можливих масованих ударів по Києву, закликало всі сторони утриматися від подальшої ескалації бойових дій. Водночас офіційних коментарів щодо можливої евакуації персоналу китайського посольства з української столиці не надходило.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС КНР Мао Нін на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Китай наполягає на діалозі

"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України. - Ред.) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", - сказала Мао на прохання прокоментувати нові погрози Москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.

Дипломатка вже традиційно висловила абстрактний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - зазначила вона.

Чи евакуюватиме Китай членів дипмісії?

На уточнююче запитання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про погрози Росії новими ударами по Києву: Путін нічого не досягне, хай рятує себе

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

Читайте: Наслідки атаки по Одесі: відновлюють школу та житлові будинки, є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20774) Китай (5263) МЗС рф (972) обстріл (34162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Вы бы, кондомы, чипы перестали агрессору-фашисту продавать, а потом бы "закликалы". Уроды.
показати весь коментар
26.05.2026 12:03 Відповісти
+9
Самие завдяки Китаю рашиський варвар відчув свою безкарність ,більше половину сировини рашисти продають до Китаю ,а тут ще трамп підсобив рашиський режим своєю авантюрою в Персидській затоці ,що ціни на російську нафту піднялись більше як в два рази.
показати весь коментар
26.05.2026 12:07 Відповісти
+3
тюююю.......
зелена кончена гундоса юдо гнида і так уникає. бо, сталіца його родіни.
і мадяр сказав, що ніяких ударів по маасквє не буде.
показати весь коментар
26.05.2026 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця війна до останнього українця\кацапа. На десятиліття. Апогеєм стануть взаємні удари по атомним станціям. Переможця у цій війні точно не буде. Оті стурбовані теж вигрібуть через наслідки радіяції якої вони так сцються
показати весь коментар
26.05.2026 12:02 Відповісти
Сталківают лбамі славянскіє народи?
показати весь коментар
26.05.2026 12:23 Відповісти
Пропонуєш здатися?
показати весь коментар
26.05.2026 12:26 Відповісти
Ні, пропонуємо швидше перейти до ударів по АЕС ) бо нема більше сечі терпіти ці пекельні борошна ))
показати весь коментар
26.05.2026 12:52 Відповісти
Вы бы, кондомы, чипы перестали агрессору-фашисту продавать, а потом бы "закликалы". Уроды.
показати весь коментар
26.05.2026 12:03 Відповісти
Так им выгодна эта война. РФ в ней замазалась и деградирует, а значит становится более зависимой от Китая.
показати весь коментар
26.05.2026 12:30 Відповісти
Та понятно... Кому война, а кому мать родна.
показати весь коментар
26.05.2026 13:00 Відповісти
тюююю.......
зелена кончена гундоса юдо гнида і так уникає. бо, сталіца його родіни.
і мадяр сказав, що ніяких ударів по маасквє не буде.
показати весь коментар
26.05.2026 12:06 Відповісти
якби панда не схвалив, то ***** масовано ракетами не бив
показати весь коментар
26.05.2026 12:06 Відповісти
Це теж панда схвалив? - Обстріл Києва снарядами з отруйними газами взимку 1918 року - це один із найменш відомих широкому загалу, але найбільш жорстоких епізодів першої радянсько-української війни.
показати весь коментар
26.05.2026 12:28 Відповісти
Самие завдяки Китаю рашиський варвар відчув свою безкарність ,більше половину сировини рашисти продають до Китаю ,а тут ще трамп підсобив рашиський режим своєю авантюрою в Персидській затоці ,що ціни на російську нафту піднялись більше як в два рази.
показати весь коментар
26.05.2026 12:07 Відповісти
Хоч би раз сказали - кацапи - глуши мотори! - ****** **********!
показати весь коментар
26.05.2026 12:14 Відповісти
Дурепа.Розплющ свої косі очі.
показати весь коментар
26.05.2026 12:16 Відповісти
А кого він "призвал"? Як завжди Україну? Комуністичні виродки.
показати весь коментар
26.05.2026 12:34 Відповісти
Всегда вспоминаю миллиарды долларов на Фламиндичи, а не на Антонова.

И как "никому не должен" играл на рояле для мудрого нарида.
показати весь коментар
26.05.2026 12:35 Відповісти
китайці гадають, що вони ведуть себе як мудрець, що велично спостерігає за дурнями, що б'ються, керуючи цим процесом, тоді як насправді вони виглядають, як є самозадоволена макака з бананами на пальмі, з якої її знесе ядерним вибухом.
показати весь коментар
26.05.2026 12:38 Відповісти
І кого вони закликають до примирення на тлі ударів Пуйла по Києву?
показати весь коментар
26.05.2026 12:57 Відповісти
 
 