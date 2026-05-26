МЗС Китаю закликало уникати ескалації війни на тлі погроз РФ бити по Києву

Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на заяви Москви щодо можливих масованих ударів по Києву, закликало всі сторони утриматися від подальшої ескалації бойових дій. Водночас офіційних коментарів щодо можливої евакуації персоналу китайського посольства з української столиці не надходило.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС КНР Мао Нін на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Китай наполягає на діалозі

"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України. - Ред.) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", - сказала Мао на прохання прокоментувати нові погрози Москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.

Дипломатка вже традиційно висловила абстрактний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - зазначила вона.

Чи евакуюватиме Китай членів дипмісії?

На уточнююче запитання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

