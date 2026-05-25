Лавров заявив Рубіо, що Росія починає "системні удари" по об’єктах у Києві

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

Про це повідомляє МЗС РФ, цитує пропагандистське медіа ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Погрози РФ

"Він (Лавров, - ред.) довів до американської сторони, що збройні сили Росії приступають до системних ударів по об’єктам у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ", - йдеться у повідомленні російського МЗС.

Лавров також буцімто наголосив Рубіо на тому, що Вашингтону потрібно евакуювати з Києва дипломатичний персонал.

Крім того, російський міністр у розмові з Рубіо "висловив жаль" з того приводу, що "нахраписті зусилля євроеліт і київського режиму" підривають домовленості РФ й США.

Розмова Лаврова та Рубіо

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

+14
Не вижу смысла обсуждать. Все предыдущие массированные атаки они проводили не по какой то причине - а только по мере готовности. Если бы они могли лупить по 100 ракет 3 раза в день - обязательно бы лупили. Если могут 100 раз в 2 недели - значит больше просто нет возможностей. А насчет наличия военных целей - так им без разницы, не сможем найти на карте завод - отправим ракету в дом. Обычный террор, ему не нужны причины и поводы.
25.05.2026 21:44 Відповісти
+12
А що до цього кцапи робили в Києві? Били стільки, скільки мали ракет і дронів. В зараз просто вдалися до залякування киян і всього світу.
25.05.2026 21:44 Відповісти
+5
Рятує вову від вовагейту?
25.05.2026 21:44 Відповісти
зявляю конь - пнх
25.05.2026 21:40 Відповісти
який він "конь", він ішак армянський.
25.05.2026 21:48 Відповісти
25.05.2026 21:44 Відповісти
25.05.2026 21:44 Відповісти
Закрий вже їбло ідіот.
25.05.2026 22:03 Відповісти
25.05.2026 21:44 Відповісти
Навіть дронів більше було,але через сво в Ірані,стало менше.
25.05.2026 21:47 Відповісти
Значить треба зробити публічну заяву і хоча б один раз зробити фейєрверк дарагім масквічям, а краще роз**ярити кремль.
25.05.2026 21:44 Відповісти
Чим асфальтом?
25.05.2026 21:48 Відповісти
Нічого доброго для киян Пересічних киян. Непересічні відсидяться в радянських проти атомних бункерах
25.05.2026 21:44 Відповісти
Для пересічних киян такого "нічого доброго" з 24.2.22, тож нічого нового 🤔
25.05.2026 21:53 Відповісти
"висловив жаль..." - читай:

скавчав перед Рубіо про "нахрапістих
підсвинків" європейських еліт та київського режиму.

.
25.05.2026 21:45 Відповісти
Бо корупційний шкандаль вийшов зпід контролю. Зебілів підняли на сміх. Тому вовошка старшОйбуде рятувати малого, вбиваючи українців.
25.05.2026 21:47 Відповісти
Україна в такому випадку повинна цілеспрямовано починати бити по кацапських містах і знищувати кацапів де б вони не були, декацапізація повинна продовжуватись
25.05.2026 21:52 Відповісти
З військової точки зору бить по цивільних не має сенсу.Це тупі кацапи думають що тероризм їм допоможе.Витратили близько мільярда доларів на останній удар.Розбили трц,кілька будинків,гаражі і фільтрувальну станцію.Що це їм дало?
25.05.2026 22:06 Відповісти
Той удар мав не стільки військову доцільність, а був більше демонстративним актом залякування,а можливо і тестуванням своїх ракет. Свинорилим пофіг, скільки це коштує. Їм аби побільше знищити українців!
25.05.2026 22:15 Відповісти
Ага(вже 5й рік,вони ще на Київ нє начіналі?((Така адміністрація яка зараз в Гамериці в це може повірити((
25.05.2026 21:52 Відповісти
Давно коняка на самокаті не їздила - треба навчити.
25.05.2026 21:53 Відповісти
США не може сказати - від"їбіця від України? - значить їм пох
25.05.2026 21:54 Відповісти
Пошел какой-то инфошум. При том со всех сторон.
25.05.2026 21:59 Відповісти
"начнёт"?? а четыре года, что это было???
25.05.2026 22:00 Відповісти
Чому країни Заходу не виводять свої дипломатичні установи з москви?
25.05.2026 22:00 Відповісти
Здичавілі зрозуміли що на полі бою вони повний нуль і обрали нову тактику тероризувати і вбивати. Але це їм не допоможе. В України будуть розв'язані руки бомбити їх будинки і т.д.
25.05.2026 22:01 Відповісти
Нащадок "гусанос" Рубін за дорученням Трампа - Величного та Жахливого - провів із Скорботною Конякою "чудову бесіду".
25.05.2026 22:06 Відповісти
«Та іпаште!» - сказав малюк Рубіо. Нам з трампоном *****.
25.05.2026 22:10 Відповісти
 
 