Лавров заявив Рубіо, що Росія починає "системні удари" по об’єктах у Києві
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.
Про це повідомляє МЗС РФ, цитує пропагандистське медіа ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Погрози РФ
"Він (Лавров, - ред.) довів до американської сторони, що збройні сили Росії приступають до системних ударів по об’єктам у Києві, які використовуються для потреб ЗСУ", - йдеться у повідомленні російського МЗС.
Лавров також буцімто наголосив Рубіо на тому, що Вашингтону потрібно евакуювати з Києва дипломатичний персонал.
Крім того, російський міністр у розмові з Рубіо "висловив жаль" з того приводу, що "нахраписті зусилля євроеліт і київського режиму" підривають домовленості РФ й США.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".
- У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
скавчав перед Рубіо про "нахрапістих
підсвинків" європейських еліт та київського режиму.
.