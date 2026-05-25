Лавров заявил Рубио, что Россия начинает "системные удары" по объектам в Киеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и высказал ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

"Он (Лавров, — ред.) донес до американской стороны, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ", — говорится в сообщении российского МИД.

Лавров также якобы подчеркнул Рубио, что Вашингтону необходимо эвакуировать из Киева дипломатический персонал.

Кроме того, российский министр в разговоре с Рубио "выразил сожаление" по поводу того, что "напористые усилия евроэлиты и киевского режима" подрывают договоренности РФ и США.

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Не вижу смысла обсуждать. Все предыдущие массированные атаки они проводили не по какой то причине - а только по мере готовности. Если бы они могли лупить по 100 ракет 3 раза в день - обязательно бы лупили. Если могут 100 раз в 2 недели - значит больше просто нет возможностей. А насчет наличия военных целей - так им без разницы, не сможем найти на карте завод - отправим ракету в дом. Обычный террор, ему не нужны причины и поводы.
25.05.2026 21:44 Ответить
А що до цього кцапи робили в Києві? Били стільки, скільки мали ракет і дронів. В зараз просто вдалися до залякування киян і всього світу.
25.05.2026 21:44 Ответить
Значить треба зробити публічну заяву і хоча б один раз зробити фейєрверк дарагім масквічям, а краще роз**ярити кремль.
25.05.2026 21:44 Ответить
зявляю конь - пнх
25.05.2026 21:40 Ответить
який він "конь", він ішак армянський.
25.05.2026 21:48 Ответить
25.05.2026 21:44 Ответить
У Києві немає стільки цілей, а ракети коштують грошей.
25.05.2026 22:16 Ответить
Рятує вову від вовагейту?
25.05.2026 21:44 Ответить
Закрий вже їбло ідіот.
25.05.2026 22:03 Ответить
25.05.2026 21:44 Ответить
Навіть дронів більше було,але через сво в Ірані,стало менше.
25.05.2026 21:47 Ответить
25.05.2026 21:44 Ответить
Чим асфальтом?
25.05.2026 21:48 Ответить
Нічого доброго для киян Пересічних киян. Непересічні відсидяться в радянських проти атомних бункерах
25.05.2026 21:44 Ответить
Для пересічних киян такого "нічого доброго" з 24.2.22, тож нічого нового 🤔
25.05.2026 21:53 Ответить
"висловив жаль..." - читай:

скавчав перед Рубіо про "нахрапістих
підсвинків" європейських еліт та київського режиму.

.
25.05.2026 21:45 Ответить
Бо корупційний шкандаль вийшов зпід контролю. Зебілів підняли на сміх. Тому вовошка старшОйбуде рятувати малого, вбиваючи українців.
25.05.2026 21:47 Ответить
Україна в такому випадку повинна цілеспрямовано починати бити по кацапських містах і знищувати кацапів де б вони не були, декацапізація повинна продовжуватись
25.05.2026 21:52 Ответить
З військової точки зору бить по цивільних не має сенсу.Це тупі кацапи думають що тероризм їм допоможе.Витратили близько мільярда доларів на останній удар.Розбили трц,кілька будинків,гаражі і фільтрувальну станцію.Що це їм дало?
25.05.2026 22:06 Ответить
Той удар мав не стільки військову доцільність, а був більше демонстративним актом залякування,а можливо і тестуванням своїх ракет. Свинорилим пофіг, скільки це коштує. Їм аби побільше знищити українців!
25.05.2026 22:15 Ответить
Ага(вже 5й рік,вони ще на Київ нє начіналі?((Така адміністрація яка зараз в Гамериці в це може повірити((
25.05.2026 21:52 Ответить
Давно коняка на самокаті не їздила - треба навчити.
25.05.2026 21:53 Ответить
США не може сказати - від"їбіця від України? - значить їм пох
25.05.2026 21:54 Ответить
Пошел какой-то инфошум. При том со всех сторон.
25.05.2026 21:59 Ответить
"начнёт"?? а четыре года, что это было???
25.05.2026 22:00 Ответить
Чому країни Заходу не виводять свої дипломатичні установи з москви?
25.05.2026 22:00 Ответить
Здичавілі зрозуміли що на полі бою вони повний нуль і обрали нову тактику тероризувати і вбивати. Але це їм не допоможе. В України будуть розв'язані руки бомбити їх будинки і т.д.
25.05.2026 22:01 Ответить
Нащадок "гусанос" Рубін за дорученням Трампа - Величного та Жахливого - провів із Скорботною Конякою "чудову бесіду".
25.05.2026 22:06 Ответить
«Та іпаште!» - сказав малюк Рубіо. Нам з трампоном *****.
25.05.2026 22:10 Ответить
*******, хто б його укокошив?
25.05.2026 22:16 Ответить
..так а шо тут нового?..
- з лютого 2022го і дотепер, як москалі бомбили так і продовжують бомбити, коли є чим..
тут головне нашим воїнам та інженерам нарощувати випалювання усього воєнно-промислового та логістичного тилу кацапів допоки ***** не відповзе мінімум на кордони України станом на 2013 рік..
25.05.2026 22:16 Ответить
дивна заява, а до цього були не "системні удари"? може як раз московіти підозрюють що зари по моцквабаду почне летіти так фігурно що приховувати як вони там бігають кал роняючи буде складно?
25.05.2026 22:18 Ответить
А до цього не били? Коняка знову несвіжого сіна поїв.
25.05.2026 22:18 Ответить
Когда мировая общественность признает ********* террористами и спонсором терроризма?!
25.05.2026 22:22 Ответить
 
 