Лавров заявил Рубио, что Россия начинает "системные удары" по объектам в Киеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и высказал ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.
Об этом сообщает МИД РФ, цитирует пропагандистское СМИ ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Угрозы РФ
"Он (Лавров, — ред.) донес до американской стороны, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ", — говорится в сообщении российского МИД.
Лавров также якобы подчеркнул Рубио, что Вашингтону необходимо эвакуировать из Киева дипломатический персонал.
Кроме того, российский министр в разговоре с Рубио "выразил сожаление" по поводу того, что "напористые усилия евроэлиты и киевского режима" подрывают договоренности РФ и США.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".
- В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
скавчав перед Рубіо про "нахрапістих
підсвинків" європейських еліт та київського режиму.
- з лютого 2022го і дотепер, як москалі бомбили так і продовжують бомбити, коли є чим..
тут головне нашим воїнам та інженерам нарощувати випалювання усього воєнно-промислового та логістичного тилу кацапів допоки ***** не відповзе мінімум на кордони України станом на 2013 рік..