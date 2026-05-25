Лавров заявил Рубио, что Россия начинает "системные удары" по объектам в Киеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и высказал ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Об этом сообщает МИД РФ, цитирует пропагандистское СМИ ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы РФ

"Он (Лавров, — ред.) донес до американской стороны, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются для нужд ВСУ", — говорится в сообщении российского МИД.

Лавров также якобы подчеркнул Рубио, что Вашингтону необходимо эвакуировать из Киева дипломатический персонал.

Кроме того, российский министр в разговоре с Рубио "выразил сожаление" по поводу того, что "напористые усилия евроэлиты и киевского режима" подрывают договоренности РФ и США.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

