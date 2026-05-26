Генсек ООН Гутерріш "глибоко стурбований" погрозами РФ завдати ударів по Києву

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив занепокоєність заявами Російської Федерації щодо намірів завдавати "системних ударів" по Києву, зокрема по оборонних підприємствах та "центрах прийняття рішень".

Про це він сказав перед Радою Безпеки ООН щодо дотримання цілей і принципів Статуту ООН, його заява опублікована на сайті ООН, передає Цензор.НЕТ.

Що кажуть в ООН?

Гутерріш наголосив, що світ наразі перебуває у стані найбільшої кількості конфліктів із моменту заснування ООН. Він засудив атаку на навчальний заклад у Старобільську на ТОТ Луганщини (по якому, за даними росЗМІ, вдарила Україна - ред.), проте наголосив на неприпустимості ескалації, яка призведе до нових жертв серед цивільних.

"Я мушу додати, що глибоко стурбований нещодавнім оголошенням Російської Федерації про початок послідовних і системних ударів по українських оборонних підприємствах у Києві, а також по центрах прийняття рішень і командних пунктах, що стало наслідком повідомлень про атаку українського безпілотника на будівлю коледжу та гуртожиток у місті Старобільськ, яке наразі окуповане Російською Федерацією", - каже він.

Гутерріш також вказав: по всьому світу громадянські та політичні права цинічно ігноруються, що веде до руйнування суспільств.

"Коли права людини падають, все інше руйнується", - резюмував Гутерріш, закликавши світову спільноту до відповідальності та пошуку шляхів до деескалації.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

