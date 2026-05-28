Новости Обстрелы Днепропетровщины
Оккупанты почти 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: 12 человек ранены, в том числе шестеро детей, двое человек – в тяжелом состоянии

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня 28 мая российские войска почти 40 раз обстреляли три района Днепропетровщины с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Мировская громады. Повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие, инфраструктура и автомобиль.

Вследствие вражеских атак пострадали 10 человек. Из них шестеро – дети. Это девочки 1, 4, 8 и 14 лет и мальчики 10 и 13 лет.

  • Дети и еще двое взрослых будут лечиться амбулаторно.
  • В больницу доставлены 46-летний мужчина и 56-летняя женщина. Мужчина – в тяжелом состоянии.

Синельниковский район

В Синельниковском районе противник нанес удар по райцентру. Разрушены частные дома и автомобили.

Вследствие российских обстрелов ранены две женщины 70 и 89 лет. Последняя – в больнице в тяжелом состоянии.

Павлоградский район

Россияне обстреляли и Терновскую громаду, что в Павлоградском районе.

Врешті нам таки доведеться бити по цивільній русні. Це робили союзники під час Другої Світової. Це відбувається і сьогодні! Щось не бачу світового засудження *****, Натаньяху і Трампа які масово знищують цивільне населення ракетами та бомбами. То диктаторам можна для агресії, а нам не можна бо ми від агресорів "захищаємось"? Щось тут кардинально не так. Наша тактика на збереженні цивільної кацапні, яка підтримує окупацію і грабунок України та прагне нас знищити, не відповідає викликам часу. Пора переглянути доктрину і визнати фізичне знищення цивільної кацапні прийнятним способом ведення війни. Ну от просто дзеркально. Все що ми робимо, колись робили і будемо робити ми робимо краще за кацапів. Ну от працьовиті українці і все тут! Вбивство на війні це теж робота. І ми робимо її, як і будь яку іншу роботу, краще за кацапів. Можна ще краще!
