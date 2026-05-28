Оккупанты почти 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: 12 человек ранены, в том числе шестеро детей, двое человек – в тяжелом состоянии
В течение дня 28 мая российские войска почти 40 раз обстреляли три района Днепропетровщины с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Мировская громады. Повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие, инфраструктура и автомобиль.
Вследствие вражеских атак пострадали 10 человек. Из них шестеро – дети. Это девочки 1, 4, 8 и 14 лет и мальчики 10 и 13 лет.
- Дети и еще двое взрослых будут лечиться амбулаторно.
- В больницу доставлены 46-летний мужчина и 56-летняя женщина. Мужчина – в тяжелом состоянии.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник нанес удар по райцентру. Разрушены частные дома и автомобили.
Вследствие российских обстрелов ранены две женщины 70 и 89 лет. Последняя – в больнице в тяжелом состоянии.
Павлоградский район
Россияне обстреляли и Терновскую громаду, что в Павлоградском районе.
