Почти 30 раз россияне нанесли удары по Днепропетровщине: шесть раненых, один человек в тяжелом состоянии. ФОТО

В течение дня 29 мая российские войска почти 30 раз обстреляли два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская громады.

Повреждены 6 многоэтажек, гимназия, инфраструктура, городской автобус и автомобиль.

Отмечается, что вследствие российских ударов пострадали шесть человек.

55-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пять женщин – на амбулаторном лечении.

Криворожский район

В Кривом Роге повреждены автобус и легковой автомобиль.

