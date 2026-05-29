Почти 30 раз россияне нанесли удары по Днепропетровщине: шесть раненых, один человек в тяжелом состоянии. ФОТО
В течение дня 29 мая российские войска почти 30 раз обстреляли два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская громады.
Повреждены 6 многоэтажек, гимназия, инфраструктура, городской автобус и автомобиль.
Отмечается, что вследствие российских ударов пострадали шесть человек.
- 55-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Пять женщин – на амбулаторном лечении.
Криворожский район
В Кривом Роге повреждены автобус и легковой автомобиль.
