На Дніпропетровщині 10 поранених: РФ 25 разів атакувала Нікопольщину та Криворізький район

На Дніпропетровщині російські війська протягом 30 травня здійснили 25 атак артилерією та безпілотниками по Нікопольському та Криворізькому районах. Унаслідок ударів постраждали десятеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

  • потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені гімназія, п'ятиповерхівка, приватні будинки, магазин, авто.
  • Постраждали 9 людей. З них п'ятеро госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні.

Криворізький район

  •  під ударом були Грушівська і Зеленодольська громади.
  • Постраждала одна людина.
  • Понівечена інфраструктура.

в украинских тг каналах ( рф ) пишут с маленькой буквы......
30.05.2026 20:14 Відповісти
 
 