На Днепропетровщине 10 раненых: РФ 25 раз атаковала Никопольский район и Криворожский район

Атака на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области 30 мая российские войска нанесли 25 ударов артиллерией и беспилотниками по Никопольскому и Криворожскому районам. Вследствие ударов пострадали десять человек.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольщина

  • Пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская громады. Повреждены гимназия, пятиэтажка, частные дома, магазин, автомобили.
  • Пострадали 9 человек. Из них пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении.

Криворожский район

  •  Под ударом оказались Грушевская и Зеленодольская громады.
  • Пострадал один человек.
  • Разрушена инфраструктура.

