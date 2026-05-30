На Днепропетровщине 10 раненых: РФ 25 раз атаковала Никопольский район и Криворожский район
В Днепропетровской области 30 мая российские войска нанесли 25 ударов артиллерией и беспилотниками по Никопольскому и Криворожскому районам. Вследствие ударов пострадали десять человек.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
- Пострадали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская громады. Повреждены гимназия, пятиэтажка, частные дома, магазин, автомобили.
- Пострадали 9 человек. Из них пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении.
Криворожский район
- Под ударом оказались Грушевская и Зеленодольская громады.
- Пострадал один человек.
- Разрушена инфраструктура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
александр лазебник
показать весь комментарий30.05.2026 20:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль