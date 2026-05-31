Враг массированно атаковал четыре района Днепропетровской области: есть раненые и разрушения. ФОТО

Враг почти 20 раз обстрелял четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под ударами Никопольщина

Как отмечается, в Никопольском районе атакованы Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены детский сад, медицинский кабинет, пять многоквартирных и частный дома, хозяйственная постройка. Пострадали мужчины 30 и 48 лет. Будут лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепропетровской области 10 раненых: РФ 25 раз атаковала Никопольский район и Криворожский район

Атаки на другие районы

По данным ОВА, в Синельниковском районе под ударом оказались Петропавловская и Межевская громады. Загорелся гараж.

В Днепровском враг атаковал Новоалександровскую громаду. Возник пожар на территории сельскохозяйственного предприятия. Разрушено хозяйственное сооружение.

Загорелось и в Павлограде. Там повреждены инфраструктура и частный дом.

Читайте также: Почти 30 раз россияне нанесли удары по Днепропетровской области: шесть раненых, один мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТО