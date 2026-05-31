Рашисты уничтожили отделение Новой почты в Днепре. После удара здание выгорело дотла, - компания
Сегодня, 31 мая, вражеский дрон уничтожил отделение №1 "Новой почты" в Днепре. Здание сгорело дотла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Как отмечается, сотрудники не пострадали.
"На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания", - говорится в сообщении.
В компании заверили, что резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек с доставкой не ожидается.
"Компания, как всегда, компенсирует клиентам заявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - говорится в заявлении.
Что предшествовало?
Как отмечалось, враг нанес удар по Днепру, горят склады логистической компании.
