Рашисты уничтожили отделение Новой почты в Днепре. После удара здание выгорело дотла, - компания

Сегодня, 31 мая, вражеский дрон уничтожил отделение №1 "Новой почты" в Днепре. Здание сгорело дотла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Новые подробности

Как отмечается, сотрудники не пострадали.

"На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек с доставкой не ожидается.

"Компания, как всегда, компенсирует клиентам заявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - говорится в заявлении.

Что предшествовало?

Как отмечалось, враг нанес удар по Днепру, горят склады логистической компании.

