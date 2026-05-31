Новости Атака на Днепр
2 040 7

Рашисты уничтожили отделение Новой почты в Днепре. После удара здание выгорело дотла, - компания

Сегодня, 31 мая, вражеский дрон уничтожил отделение №1 "Новой почты" в Днепре. Здание сгорело дотла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Как отмечается, сотрудники не пострадали.

"На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек с доставкой не ожидается.

"Компания, как всегда, компенсирует клиентам заявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - говорится в заявлении.

Как отмечалось, враг нанес удар по Днепру, горят склады логистической компании.

Днепр обстрел Новая почта Днепропетровская область Днепровский район
Ніхто не постраждав. Дякувати боже
31.05.2026 13:23 Ответить
А де голОси ідіотів?А?Дебільчики?Компанія,яка не цурається перевозити гімно кітайське(90%) і заробляє на цьому великі гроші.НІ!!!Все задовольняє любителів "хелави"?ТАК?Тіки Порошенко очі ідіотів муляє?
31.05.2026 13:26 Ответить
Питання, чому їй доводиться перевозити те гімно китайське?
Чи не тому, що його вагонами замовляють з Китаю наші любі співвітчизники?
31.05.2026 13:32 Ответить
Сейчас все китайское. Придется отказываться от всего.
31.05.2026 14:00 Ответить
Ти ідіот?
31.05.2026 14:05 Ответить
Орки постоянно бьют по отделениям "Новой почты" - там, что, "центры принятия решений"?
31.05.2026 13:30 Ответить
Тепер нарешті кацапи зможуть спати спокійно, після знищення відділення НП їм більше нічого не загрожує... умом дєбілов нє панять...
31.05.2026 13:36 Ответить
 
 