Враг нанес удар по Днепру: вспыхнул пожар. ФОТО

Утром 31 мая 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Враг нанес удар по Днепру. Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", -говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии виден густой дым, поднимающийся над местом вражеского удара.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.