Ворог ударив по Дніпру: горять склади логістичної компанії (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 31 травня 2026 року війська РФ вчергове завдали удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На опублікованій світлині видно густий дим, який здіймається над місцем ворожого удару.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо, що через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд.



Інформація про постраждалих уточнюється.













