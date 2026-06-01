Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено заклад освіти, дитсадок та агропідприємство

Упродовж дня 1 червня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.

Пошкоджені заклад освіти, дитячий садок, багатоквартирний будинок, приватні оселі й автівки.

Криворізький район

На Криворіжжі під ударом була Апостолівська громада. Понівечений приватний будинок.

Постраждала 85-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.

Синельниківський район

На Синельниківщині противник завдав удару по Васильківській та Покровській громадах.

Поранень дістав 59-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Самарівський район

У Самарівському районі ворог бив по Магдалинівській громаді. Пошкоджене агропідприємство.

