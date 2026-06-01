Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, пошкоджено заклад освіти, дитсадок та агропідприємство
Упродовж дня 1 червня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.
Пошкоджені заклад освіти, дитячий садок, багатоквартирний будинок, приватні оселі й автівки.
Криворізький район
На Криворіжжі під ударом була Апостолівська громада. Понівечений приватний будинок.
Постраждала 85-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник завдав удару по Васильківській та Покровській громадах.
Поранень дістав 59-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Самарівський район
У Самарівському районі ворог бив по Магдалинівській громаді. Пошкоджене агропідприємство.
