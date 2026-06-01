348 9

Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных "санкций" ВСУ

Силы обороны Украины обрели техническую возможность уничтожать российскую военную логистику на всей глубине временно оккупированных территорий. Сейчас для захватчиков нет ни одной безопасной дороги на юге и востоке Украины.

Об этом в своем обращении от 1 июня сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Дальнобойные санкции Украины

По словам главы государства, последовательное уничтожение логистических узлов оккупантов уже привело к серьезным последствиям для врага, в частности к острому дефициту топлива на территории временно оккупированного Крыма и в других порабощенных регионах.

Президент отметил, что план украинских дальнобойных "санкций" против военно-промышленного комплекса РФ выполняется "шаг за шагом".

Результаты ударов по нефтяной инфраструктуре РФ:

  • Масштаб разрушений: в течение января – мая текущего года украинские воины успешно поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

  • По состоянию на май почти 40% первичной переработки нефти в России полностью выведено из строя.

  • Топливный кризис в РФ: Москва уже была вынуждена ввести официальные запреты на экспорт авиационного керосина и бензина со своей территории, а также экстренно рассматривает запрет на вывоз дизельного топлива.

"Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительное событие, значительная потеря", – добавил Зеленский.

Предупреждение о ракетной опасности

В то же время Зеленский призвал украинцев не терять бдительности и строго соблюдать правила безопасности из-за угрозы очередных террористических обстрелов со стороны РФ. Он подтвердил, что российские оккупанты накопили силы и подготовили новый массированный удар по территории Украины.

"Массированный удар может быть. Россияне его подготовили. Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением. Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями", — резюмировал президент.

Скільки під цього двушок повідправляв?
01.06.2026 20:48 Ответить
Згинь з очей людських, чмо безтолкове!
01.06.2026 20:52 Ответить
Знов не втримався віслюк і спNздюнькав - десь у два рази відсотки завищив.
01.06.2026 20:53 Ответить
У Росії налічується близько 35-40 великих і середніх нафтопереробних заводів (НПЗ), а також понад 80 дрібних підприємств (міні-НПЗ)

Зі слів Зеленського стає зрозуміло, що вивели з ладу десь 14-16 великих і 32+ малих НПЗ. Що, звичайно, є чистою правдою.
01.06.2026 20:53 Ответить
потужно , тужись ще
01.06.2026 20:55 Ответить
Це не стратегія перемоги. Скоро вони адаптуються. Навіть Крим. Кошмарить Москву та Пітер, робити там коллапс, щоб Путіна винесли вперед ногами, ось стратегія перемоги. Но ви всі дуже розумні, напишете що фанерно-пенопластові дрони без нічого дуже дорогі і треба по 20 раз долбать один і той же НПЗ.
01.06.2026 21:00 Ответить
Про 40% - брехня! А от про 40% території Украіни зданих за 3 доби,згідно з Оманськими(Парижськими) домовленостями не згадав!
Згідно з підрахуками експртів переробка впала від 10% до 20%,аж ніяк на 40%.
Навіть окуповано зараз більш 20% території завдяки зусиям зє!
От це правда у %,яка дуже не подобається зє&к°
01.06.2026 21:09 Ответить
Нє переробка реально впала на 25% але це не критично для орків, в той час вони збільшили експорт нафти в травні. Можливо продовжать удари по портах, але там тиск ЄС який заставив Україні прокачувати орківську нафту на 7 млрд. долларів в рік і думаю що порти вони також негативно сприймають.

Друге ми не знищуємо їх ВПК, тобто вони мають кошти на озброєння і виробляють його.

Єдине що з того всього ефектнивно це удари по логістиці на півдні, ефект присутній на даний момент, поки орки не адаптувались.
01.06.2026 21:15 Ответить
Де наші ракети, Зєля?
01.06.2026 21:23 Ответить
 
 