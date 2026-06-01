Вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ: Зеленский об успехах дальнобойных "санкций" ВСУ

Силы обороны Украины обрели техническую возможность уничтожать российскую военную логистику на всей глубине временно оккупированных территорий. Сейчас для захватчиков нет ни одной безопасной дороги на юге и востоке Украины.

Об этом в своем обращении от 1 июня сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дальнобойные санкции Украины

По словам главы государства, последовательное уничтожение логистических узлов оккупантов уже привело к серьезным последствиям для врага, в частности к острому дефициту топлива на территории временно оккупированного Крыма и в других порабощенных регионах.

Президент отметил, что план украинских дальнобойных "санкций" против военно-промышленного комплекса РФ выполняется "шаг за шагом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переработка нефти в РФ упала до минимума за 16 лет после атак Украины на НПЗ, — Bloomberg

Результаты ударов по нефтяной инфраструктуре РФ:

Масштаб разрушений: в течение января – мая текущего года украинские воины успешно поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

По состоянию на май почти 40% первичной переработки нефти в России полностью выведено из строя.

Топливный кризис в РФ: Москва уже была вынуждена ввести официальные запреты на экспорт авиационного керосина и бензина со своей территории, а также экстренно рассматривает запрет на вывоз дизельного топлива.

"Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительное событие, значительная потеря", – добавил Зеленский.

Смотрите также: Силы обороны поразили НПЗ в Саратове в 700 км от линии фронта, — Зеленский. ВИДЕО

Предупреждение о ракетной опасности

В то же время Зеленский призвал украинцев не терять бдительности и строго соблюдать правила безопасности из-за угрозы очередных террористических обстрелов со стороны РФ. Он подтвердил, что российские оккупанты накопили силы и подготовили новый массированный удар по территории Украины.

"Массированный удар может быть. Россияне его подготовили. Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением. Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями", — резюмировал президент.