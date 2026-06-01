560 11

Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ

Сили оборони України отримали технічну спроможність знищувати російську військову логістику на всю глибину тимчасово окупованих територій. Зараз для загарбників немає жодної безпечної дороги на українському півдні та сході.

Про це у своєму зверненні за 1 червня повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Далекобійні санкції України

За словами глави держави, послідовне нищення логістичних вузлів окупантів уже призвело до серйозних наслідків для ворога, зокрема до гострого дефіциту пального на території тимчасово окупованого Криму та на інших поневолених регіонах.

Президент зауважив, що план українських далекобійних "санкцій" проти військово-промислового комплексу РФ виконується "крок за кроком".

Результати ударів по нафтовій інфраструктурі РФ:

  • Масштаб руйнувань: Протягом січня – травня поточного року українські воїни успішно уразили 15 російських нафтопереробних заводів (НПЗ).

  • Станом на травень майже 40% первинної переробки нафти в Росії повністю виведено з ладу.

  • Паливна криза у РФ: Москва вже була змушена запровадити офіційні заборони на експорт авіаційного гасу та бензину зі своєї території, а також екстрено розглядає табу на вивіз дизельного пального.

"Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата", - додав Зеленський.

Попередження про ракетну небезпеку

Водночас Зеленський закликав українців не втрачати пильності та суворо дотримуватися правил безпеки через загрозу чергових терористичних обстрілів з боку РФ. Він підтвердив, що російські окупанти накопичили сили та підготували новий масований удар по території України.

"Масований удар може бути. Росіяни його підготували. Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Звертайте увагу на повітряні тривоги. Обовʼязково користуйтесь укриттями", - резюмував президент.

Знов не втримався віслюк і спNздюнькав - десь у два рази відсотки завищив.
01.06.2026 20:53 Відповісти
Згинь з очей людських, чмо безтолкове!
01.06.2026 20:52 Відповісти
Скільки під цього двушок повідправляв?
01.06.2026 20:48 Відповісти
У Росії налічується близько 35-40 великих і середніх нафтопереробних заводів (НПЗ), а також понад 80 дрібних підприємств (міні-НПЗ)

Зі слів Зеленського стає зрозуміло, що вивели з ладу десь 14-16 великих і 32+ малих НПЗ. Що, звичайно, є чистою правдою.
01.06.2026 20:53 Відповісти
потужно , тужись ще
01.06.2026 20:55 Відповісти
Ну, так рисонувся - стратег.
01.06.2026 22:15 Відповісти
Це не стратегія перемоги. Скоро вони адаптуються. Навіть Крим. Кошмарить Москву та Пітер, робити там коллапс, щоб Путіна винесли вперед ногами, ось стратегія перемоги. Но ви всі дуже розумні, напишете що фанерно-пенопластові дрони без нічого дуже дорогі і треба по 20 раз долбать один і той же НПЗ.
01.06.2026 21:00 Відповісти
Про 40% - брехня! А от про 40% території Украіни зданих за 3 доби,згідно з Оманськими(Парижськими) домовленостями не згадав!
Згідно з підрахуками експртів переробка впала від 10% до 20%,аж ніяк на 40%.
Навіть окуповано зараз більш 20% території завдяки зусиям зє!
От це правда у %,яка дуже не подобається зє&к°
01.06.2026 21:09 Відповісти
Нє переробка реально впала на 25% але це не критично для орків, в той час вони збільшили експорт нафти в травні. Можливо продовжать удари по портах, але там тиск ЄС який заставив Україні прокачувати орківську нафту на 7 млрд. долларів в рік і думаю що порти вони також негативно сприймають.

Друге ми не знищуємо їх ВПК, тобто вони мають кошти на озброєння і виробляють його.

Єдине що з того всього ефектнивно це удари по логістиці на півдні, ефект присутній на даний момент, поки орки не адаптувались.
01.06.2026 21:15 Відповісти
Де наші ракети, Зєля?
01.06.2026 21:23 Відповісти
Ну когда и касапов стоимость литра бензина дойдет хотя бы до нашего уровня, позовете.
01.06.2026 22:18 Відповісти
 
 