Вивели з ладу 40% нафтопереробки РФ та уразили 15 НПЗ: Зеленський про успіхи далекобійних "санкцій" ЗСУ

Сили оборони України отримали технічну спроможність знищувати російську військову логістику на всю глибину тимчасово окупованих територій. Зараз для загарбників немає жодної безпечної дороги на українському півдні та сході.

Про це у своєму зверненні за 1 червня повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Далекобійні санкції України

За словами глави держави, послідовне нищення логістичних вузлів окупантів уже призвело до серйозних наслідків для ворога, зокрема до гострого дефіциту пального на території тимчасово окупованого Криму та на інших поневолених регіонах.

Президент зауважив, що план українських далекобійних "санкцій" проти військово-промислового комплексу РФ виконується "крок за кроком".

Результати ударів по нафтовій інфраструктурі РФ:

Масштаб руйнувань: Протягом січня – травня поточного року українські воїни успішно уразили 15 російських нафтопереробних заводів (НПЗ).

Станом на травень майже 40% первинної переробки нафти в Росії повністю виведено з ладу.

Паливна криза у РФ: Москва вже була змушена запровадити офіційні заборони на експорт авіаційного гасу та бензину зі своєї території, а також екстрено розглядає табу на вивіз дизельного пального.

"Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата", - додав Зеленський.

Попередження про ракетну небезпеку

Водночас Зеленський закликав українців не втрачати пильності та суворо дотримуватися правил безпеки через загрозу чергових терористичних обстрілів з боку РФ. Він підтвердив, що російські окупанти накопичили сили та підготували новий масований удар по території України.

"Масований удар може бути. Росіяни його підготували. Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Звертайте увагу на повітряні тривоги. Обовʼязково користуйтесь укриттями", - резюмував президент.