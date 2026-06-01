Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
Переробка нафти у РФ впала до мінімуму за 16 років після атак України на НПЗ, - Bloomberg

Удари України по російських НПЗ: які наслідки?

Протягом травня українські безпілотники били по нафтовій інфраструктурі Росії щонайменше 30 разів.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Атаки України на російські нафтопереробні заводи встановили рекорд у травні, що спонукало Москву заборонити експорт авіаційного палива та загрожувало ще більше зашкодити переробці, яка зараз знаходиться на найнижчому рівні за 16 років", - зазначається в матеріалі.

Через ризик дефіциту внутрішнього палива на тлі зростання попиту на літні свята Росія заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада.  

Всього було атаковано 16 нафтопереробних заводів, зокрема 8 із 10 найбільших у Росії. Частину з цих НПЗ атакаували не один раз, щоб не дати РФ швидко відновити виробництво та отримати доходи від зростання нафтових цін на тлі війни на Близькому Сході.

За оцінками аналітиків, обсяг переробки в травні опустивя до 4,58 млн барелів на добу - на 13% менше, ніж торік, і до мінімуму з осені 2009 року.

НПЗ (995) росія (70236) Удари по РФ (990)
Це тільки початок. Далі буд ще сумніше кацапам, бо на підході нове озброєння, а дні здєнсого і його корумпованої банди спливають. Ми таки втратимо трохи часу на зміні влади, але ж і відіграємось по повній. Менше корупції означає більше смерті ворогам.
01.06.2026 17:36 Відповісти
ну, де там "вумники", які ниють, шо такі удари шкодять тіко "мирним кацапським цивільним"?
01.06.2026 17:37 Відповісти
ЗСУ забеспечують кацапським під@рам шлях у рідну історичну говень - болота, нори і забуття.
01.06.2026 17:43 Відповісти
Є ще така чудова річ як доменна піч, якщо спрошено то зверху шихта, знизу чувуній. Влучання дрона куди треба і затримка у роботі цього неперервного процессу на 2-3 години і все, кілька місяців ремонту та величезна купа грошей.
Таких слабких місць багато. Було б бажання.
01.06.2026 17:52 Відповісти
Та то вже лишнє. В них там і так жопа в металургії, скоро самі їх тушити будуть. Основним споживачем металу там було будівництво. А з будівництвом там що? Правильно - жопа.
01.06.2026 18:23 Відповісти
Пекельні санкції таки діють! А головне їх ніхто припиняти не збирається. І нафту ніде зберігати, резервуарні парки прорідили, і на експорт не дуже відправиш - порти теж гарно повиносили. Вже скважини глушать. І це при такій ціні. Мабуть, очєнь абідно .
01.06.2026 18:20 Відповісти
 
 