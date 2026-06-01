Переробка нафти у РФ впала до мінімуму за 16 років після атак України на НПЗ, - Bloomberg

Протягом травня українські безпілотники били по нафтовій інфраструктурі Росії щонайменше 30 разів.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Атаки України на російські нафтопереробні заводи встановили рекорд у травні, що спонукало Москву заборонити експорт авіаційного палива та загрожувало ще більше зашкодити переробці, яка зараз знаходиться на найнижчому рівні за 16 років", - зазначається в матеріалі.

Через ризик дефіциту внутрішнього палива на тлі зростання попиту на літні свята Росія заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада.

Всього було атаковано 16 нафтопереробних заводів, зокрема 8 із 10 найбільших у Росії. Частину з цих НПЗ атакаували не один раз, щоб не дати РФ швидко відновити виробництво та отримати доходи від зростання нафтових цін на тлі війни на Близькому Сході.

За оцінками аналітиків, обсяг переробки в травні опустивя до 4,58 млн барелів на добу - на 13% менше, ніж торік, і до мінімуму з осені 2009 року.

