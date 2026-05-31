Сили оборони уразили НПЗ у Саратові за 700 км від лінії фронту, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні вночі, 31 травня, Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Саратові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

НПЗ у Саратові

"У ніч на сьогодні наші воїни застосували далекобійні санкції України проти нафтопереробного заводу у російському Саратові – це близько 700 кілометрів від лінії фронту. Важливий результат. Дякую!" - йдеться в повідомленні.

Інші ураження

Також він підтвердив ураження в Ростовському регіоні, Кіровському та на військовому пункті базування на Каспійському морі.

"Наші Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану таких санкцій. За цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від нашого державного кордону України.

Збройні Сили України, Служба безпеки України, наші розвідки – дякую!" - додав президент.

