Дрони атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 31 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові. Внаслідок ударів на території підприємства виникла пожежа, над об'єктом було видно густий дим. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Supernova+.

Перші деталі

Як зазначається, близько 3:15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними OSINT-аналітиків, удар імовірно припав на установку ізомеризації.

Місцева влада ситуацію наразі не коментувала.

Що про підприємство відомо?

Саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших підприємств нафтопереробної галузі РФ. Його виробничі потужності дозволяють переробляти близько 5,8 млн тонн нафти щороку, що становить орієнтовно 2,2% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Підприємство випускає широкий спектр нафтопродуктів, зокрема дизельне пальне, бензин, мазут та авіаційне паливо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА.

