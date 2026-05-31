Дрони атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа. ВIДЕО
У ніч проти 31 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові. Внаслідок ударів на території підприємства виникла пожежа, над об'єктом було видно густий дим. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки уточнюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Supernova+.
Перші деталі
Як зазначається, близько 3:15 ночі в Саратові пролунали вибухи, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа. За даними OSINT-аналітиків, удар імовірно припав на установку ізомеризації.
Місцева влада ситуацію наразі не коментувала.
Що про підприємство відомо?
Саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших підприємств нафтопереробної галузі РФ. Його виробничі потужності дозволяють переробляти близько 5,8 млн тонн нафти щороку, що становить орієнтовно 2,2% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Підприємство випускає широкий спектр нафтопродуктів, зокрема дизельне пальне, бензин, мазут та авіаційне паливо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Покарання орків, НЕВІДВОРОТНЄ!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!