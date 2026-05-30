У Нижньогородській області РФ створюють ціле "міністерство" для захисту від українських дронів

Влада Нижньогородської області РФ вирішила боротися з нальотами українських безпілотників. У регіоні з'явиться "міністерство захисту об'єктів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві уряду Нижньогородської області РФ від 30 травня.

Що відомо?

Місцевий губернатор Гліб Нікітін уже підписав указ про чергові зміни у структурі регіонального уряду. Основним завданням новоствореного "міністерства" буде спроба захистити місцеву інфраструктуру та стратегічні заводи від атак українських дронів.

Курувати нове відомство безпосередньо змусили заступника голови уряду Володимира Тужиліна, який паралельно відповідає за енергетику та ЖКГ, що найчастіше і страждають від прильотів.

Окрім цього, указ губернатора переводить під контроль іншого заступника двох топчиновників, один із яких курує питання так званої "СВО" (війни проти України).

Зазначимо, що відстань від Нижнього Новгорода до кордону з Україною становить понад 600 кілометрів.

Атаки на Нижній Новгород

Українські дрони неодноразово атакували російську Нижньогородську область. 20 травня Генеральний штаб ЗСУ звітував про ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у Кстово.

30 квітня у Нижньогородській області оголошували небезпеку атаки БпЛА.

