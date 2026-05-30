Уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт", літаки Ту-142 та пускову установку ОТРК "Іскандер-М", - Генштаб

У ніч на 30 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по Таганрогу

Зокрема, уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовська обл., РФ). За попередньою інформацією, пошкоджено резервуар із пальним на території. Інші результати уточнюються.

Термінал використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, зокрема - в інтересах військових формувань держави-агресора.

Також, у районі Таганрога підтверджено ураження двох літаків Ту-142 та пускової установки зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Ту-142 - російський далекомагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95.

Інші ураження

Крім того, за даними Генштабу, уражено склад зберігання БпЛА противника у районі Іванівки Харківської області та пункт технічного обслуговування катерів ФСБ рф (Волошине, ТОТ АР Крим). Масштаби збитків уточнюються.

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника в районі Берестка Донецької області, на військовому полігоні "Трьохізбєнка" на Луганщині та полігоні "Приморський Посад" у Запорізькій області.

Підтвердження попередніх уражень

За результатами минулих заходів підтверджено, що 28 травня 2026 року уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у районі аеродрому "Саки" на території тимчасово окупованого українського Криму.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі 30 травня російське місто Таганрог зазнало масованої атаки безпілотників. На території порту виникли пожежі.

Згодом стало відомо, що Сили безпілотників ЗСУ уразили "Іскандер" і літаки Ту-142 під Таганрогом.

