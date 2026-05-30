1 483 7

Поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт", самолеты Ту-142 и пусковая установка ОТРК "Искандер-М", - Генштаб

поражен самолет в Таганроге

В ночь на 30 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Таганрогу

В частности, поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовская обл., РФ). По предварительной информации, поврежден резервуар с топливом на территории. Остальные результаты уточняются.

  • Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности — в интересах воинских формирований государства-агрессора.

Также в районе Таганрога подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

  • Степень повреждений уточняется.
  • Ту-142 — российский дальнемагистральный самолет противолодочной обороны, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-95.

Другие поражения

Кроме того, по данным Генштаба, поражен склад хранения БПЛА противника в районе Ивановки Харьковской области и пункт технического обслуживания катеров ФСБ РФ (Волошино, ВОТ АР Крым). Масштабы ущерба уточняются.

Также украинские военные нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районе Берестка Донецкой области, на военном полигоне "Трехизбенка" в Луганской области и полигоне "Приморский Посад" в Запорожской области.

Подтверждение предыдущих поражений

По результатам прошедших мероприятий подтверждено, что 28 мая 2026 года был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе аэродрома "Саки" на территории временно оккупированного украинского Крыма.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.
  • Впоследствии стало известно, что силы беспилотников ВСУ поразили "Искандер" и самолеты Ту-142 под Таганрогом.

Вєчєрній салавйов сьогодні в прямому ефірі знову розчехлить яо)
30.05.2026 14:39 Ответить
шо опять ?
30.05.2026 14:43 Ответить
Ту-142 это очень добре, подлодки ВМСУ будут действовать спокойнее).
30.05.2026 14:43 Ответить
морські дрони ВСУ
30.05.2026 14:44 Ответить
Если кацапы стреляют по дронам торпедами(противолодочноми) и ПКР Х-35, то само собой.
30.05.2026 14:52 Ответить
підводні дрони теж
30.05.2026 14:45 Ответить
Сили оборони України нагадали кацапам про річницю «Павутини», чи то лише розігрів на перше червня?
30.05.2026 15:02 Ответить
 
 