Поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт", самолеты Ту-142 и пусковая установка ОТРК "Искандер-М", - Генштаб
В ночь на 30 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Таганрогу
В частности, поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовская обл., РФ). По предварительной информации, поврежден резервуар с топливом на территории. Остальные результаты уточняются.
- Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности — в интересах воинских формирований государства-агрессора.
Также в районе Таганрога подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
- Степень повреждений уточняется.
- Ту-142 — российский дальнемагистральный самолет противолодочной обороны, созданный на базе стратегического бомбардировщика Ту-95.
Другие поражения
Кроме того, по данным Генштаба, поражен склад хранения БПЛА противника в районе Ивановки Харьковской области и пункт технического обслуживания катеров ФСБ РФ (Волошино, ВОТ АР Крым). Масштабы ущерба уточняются.
Также украинские военные нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районе Берестка Донецкой области, на военном полигоне "Трехизбенка" в Луганской области и полигоне "Приморский Посад" в Запорожской области.
Подтверждение предыдущих поражений
По результатам прошедших мероприятий подтверждено, что 28 мая 2026 года был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе аэродрома "Саки" на территории временно оккупированного украинского Крыма.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль