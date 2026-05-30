Беспилотники атаковали Таганрог: под удар попал порт, вспыхнули пожары

Ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные жители сообщили, что взрывы раздавались по всему городу. В социальных сетях писали об активности дронов в районе Таганрогского залива и вблизи авиационного завода.

Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Официальное подтверждение последствий

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки в портовой зоне произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.

Пожар возник сразу после попадания беспилотников на территорию порта.

Региональные власти подтвердили факт атаки и сообщили о работе систем ПВО в различных районах области. В частности, российские военные заявили о якобы сбивании части беспилотников над территорией региона.

