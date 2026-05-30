РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8825 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
1 801 2

Беспилотники атаковали Таганрог: под удар попал порт, вспыхнули пожары

порт, таганрог

Ночью 30 мая российский город Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. На территории порта возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Местные жители сообщили, что взрывы раздавались по всему городу. В социальных сетях писали об активности дронов в районе Таганрогского залива и вблизи авиационного завода.

Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Официальное подтверждение последствий

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки в портовой зоне произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.

Пожар возник сразу после попадания беспилотников на территорию порта.

Региональные власти подтвердили факт атаки и сообщили о работе систем ПВО в различных районах области. В частности, российские военные заявили о якобы сбивании части беспилотников над территорией региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза

Автор: 

беспилотник (5253) Таганрог (18)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Загоряння танкера - це правильний феншуй.
показать весь комментарий
30.05.2026 08:59 Ответить
«Я родился в живописном украинском городе Таганроге» (А. П Чехов).
показать весь комментарий
30.05.2026 09:07 Ответить
 
 