Безпілотники атакували Таганрог: під удар потрапив порт, спалахнули пожежі
Вночі 30 травня російське місто Таганрог зазнало масованої атаки безпілотників. На території порту виникли пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Місцеві мешканці повідомили, що вибухи лунали по всьому місту. У соціальних мережах писали про активність дронів у районі Таганрозької затоки та поблизу авіаційного заводу.
Також повідомлялось про роботу систем протиповітряної оборони.
Офіційне підтвердження наслідків
За даними губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, внаслідок атаки в портовій зоні сталося загоряння танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі.
Пожежа виникла одразу після влучання безпілотників у територію порту.
Регіональна влада підтвердила факт атаки та повідомила про роботу систем ППО в різних районах області. Зокрема, російські військові заявили про нібито збиття частини безпілотників над територією регіону.
