Безпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено нафтобазу

У ніч на 30 травня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї Росії. Внаслідок удару пошкоджено нафтобазу, на території об’єкта виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Під ударом опинилася промислова зона

За попередніми даними, безпілотники атакували промислову зону Армавіра. Ціллю стала "Південна нафтова компанія", розташована на території міста.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу систем протиповітряної оборони. Інформація про атаку почала поширюватися в соціальних мережах та місцевих телеграм-каналах.

Внаслідок удару БпЛА було пошкоджено територію нафтобази. Після влучання на об’єкті спалахнула пожежа.

Наразі офіційної інформації щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих не оприлюднено. Також уточнюються дані про кількість безпілотників, які брали участь в атаці.

Влада Краснодарського краю та екстрені служби продовжують оцінювати наслідки інциденту. На місці працюють рятувальники та профільні служби.

ТОВ "Південна нафтова компанія": що відомо?

Армавір є одним із промислових центрів Краснодарського краю, де розташовані підприємства паливно-енергетичного комплексу та логістичної інфраструктури. Серед них ТОВ "Південна нафтова компанія".

Це російська паливна компанія, яка займається роздрібною та оптовою торгівлею нафтопродуктами, а також володіє великою нафтобазою та перевалочним комплексом.

  • Компанія зареєстрована у 2004 році як ТОВ "Южная нефтяная компания" (ООО "ЮНК").
  • Генеральний директор і власник — Рязауді Магамадов.
  • Основний напрям діяльності — продаж моторного пального через мережу АЗС та оптова торгівля паливом.
  • До структури групи входить ЗАТ "Накопительная перевалочная нефтебаза Южная нефтяная компания" (НП НБ ЮНК) — великий комплекс зі зберігання та перевалки нафтопродуктів у промзоні Армавіра.

Саме ця нафтобаза останніми роками неодноразово згадувалася у повідомленнях про атаки українських безпілотників на паливну інфраструктуру Краснодарського краю. У березні 2026 року повідомлялося про пожежу резервуарів на об'єкті НП НБ ЮНК після удару дронів.

Благодатний вогонь, з Мирної України, зійшов на голови московитів-окупантів за їх злочини з 2014 року!!
30.05.2026 07:58 Відповісти
Нормально... Хай накопичують пальне, на нафтобазі, побільше - щоб наші по "пустишках" не били. А накопичення буде - бо рокаду на Крим, перекрили...

В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.

Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
(С Маршак. 1943 год)
30.05.2026 07:59 Відповісти
Горить москва, червоне небо,
На сотні кілометрів дим.
Се то вже так вам було треба
Той Крим?
30.05.2026 08:09 Відповісти
обожнюю нічні новини які починаються з
"Безпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено кацнафтобазу"
30.05.2026 09:07 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову
30.05.2026 08:03 Відповісти
подобається фото як з жосткого порносайту
30.05.2026 08:10 Відповісти
Краснодарський край це тимчасово окупована територія України тому маємо повне право всім шо маємо.
30.05.2026 08:24 Відповісти
ВСЁ спалить к ****** на вех сранных болотах, во славу великой Украины!!!
30.05.2026 09:08 Відповісти
Черньій пепел на уши лаптеголовьім - добрьій знак.
30.05.2026 09:56 Відповісти
 
 