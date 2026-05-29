Волгоградський НПЗ, НПС у Ярославлі та інші об’єкти РФ уразили Сили оборони

Сили оборони України уразили НПЗ, нафтоперекачувальну станцію, ППО, склади та інші об'єкти російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Ураження відбулися 28 травня та в ніч на 29 травня.

НПЗ

Під ударом Сил оборони - Волгоградський нафтопереробний завод. Зафіксовано пожежу на території. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси.

Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Завод входить до структури нафтової компанії "Лукойл" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для забезпечення військової логістики та потреб армії РФ.

НПС

Атаковано нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" (Ярославська обл., РФ).

Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території станції. Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою 50000 м3 та 20 000 м3. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.



Нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопроводу "Сургут-Полоцьк", по якому нафта з Сибіру та півночі Росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Входить до структури російської державної компанії "Транснефть".

Об'єкти ППО

Уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Бердянська Запорізької області.

Інші ураження

Під ударом Сил оборони також командно-спостережний пункт противника у районі н.п. Лиман Перший Харківської області, а також пункти управління БпЛА ворога у районах Тьоткіного (Курська обл., РФ), Комара на Донеччині та Нестерянки Запорізької області.

Атаковано склад матеріально-технічних засобів противника в окупованому Айдарі на Луганщині.

Ураженно райони зосередження живої сили противника у районах Новопетрівки та Новогригорівки на Запоріжжі, Родинського Донецької області, Клєвені (Курська обл., рф), Січневого на Дніпропетровщині та Басівки Сумської області.

