Волгоградский НПЗ, НПС в Ярославле и другие объекты РФ поразили Силы обороны

Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ, нефтеперекачивающей станции, объектам ПВО, складам и другим объектам российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Удары были нанесены 28 мая и в ночь на 29 мая.

НПЗ

Под ударом Сил обороны - Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован пожар на территории. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти. Завод остановил производственные процессы.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Завод входит в структуру нефтяной компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

Мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный бензин и другие нефтепродукты, в частности для обеспечения военной логистики и нужд армии РФ.

НПС

Атакована нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" (Ярославская обл., РФ).

Зафиксировано поражение цели и пожар на территории станции. Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтью объемом 50 000 м3 и 20 000 м3. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.



Нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть из Сибири и севера России поступает в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь. Входит в структуру российской государственной компании "Транснефть".

Объекты ПВО

Поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Бердянска Запорожской области.

Другие поражения

Под ударом Сил обороны также командно-наблюдательный пункт противника в районе н.п. Лиман Первый Харьковской области, а также пункты управления БПЛА врага в районах Теткино (Курская обл., РФ), Комара в Донецкой области и Нестерянки Запорожской области.

Атакован склад материально-технических средств противника в оккупированном Айдаре в Луганской области.

Поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новопетровки и Новогригоровки в Запорожской области, Родинского в Донецкой области, Клевени (Курская обл., РФ), Сичневого в Днепропетровской области и Басовки в Сумской области.

