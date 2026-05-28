"Дальнобойные санкции" Украины против РФ хорошо работают, - Цахкна

Европе следует вводить больше санкций против России и делать это быстро, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все говорят о том, кто будет разговаривать с Путиным. Но реальность, как вы знаете, такова, что Путин не хочет ни с кем разговаривать, он оказывает все большее давление на Украину. Мы каждую ночь видим удары, безумные удары по украинцам, поэтому нам нужно сосредоточиться на том, как мы можем укрепить европейскую позицию. Нам нужно принять много решений", — сказал он перед началом неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС.

"Понимание заключается в том, что в будущем у нас не может быть никаких нейтральных или буферных зон между Европейским Союзом, НАТО и Россией", - пояснил глава МИД Эстонии.

По словам Цахкны, нужно принять Украину, больше поддерживать ее и "делать это прямо сейчас — это основа".

"Украине нужно продолжать наносить удары на большие расстояния. Они называют это "дальнобойными санкциями". Они хорошо работают. И нам просто следует оказывать большее давление и проявлять стратегическое терпение", — сказал министр.

Он отметил, что гарантии безопасности для Украины следует рассматривать шире, то есть как "гарантии безопасности для Европы".

"Потому что, честно говоря, Украина является крупнейшей военной силой в европейском регионе, нам нужно это понимать", — подытожил он.

