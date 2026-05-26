Новости Членство Украины в ЕС
Эстония хочет, чтобы ЕС открыл все кластеры по вступлению Украины уже в июне, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна хочет, чтобы Евросоюз открыл все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины к саммиту в июне.

Подробности

Эстонский министр прокомментировал предложение канцлера Германии Мерца, который предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена без права голоса в ЕС.

По его словам, такое предложение уже циркулировало, когда Венгрия полностью заблокировала прогресс Евросоюза в вопросах расширения более 2 лет назад.

"Между тем ситуация изменилась: в Венгрии сформировано новое правительство, и на данный момент наша рекомендация и позиция заключаются в том, чтобы четко двигаться вперед в рамках согласованного процесса расширения, а именно - до июньского заседания Совета открыть все шесть разделов переговоров и двигаться дальше с этого момента. Эти разделы должны быть открыты как для Украины, так и для Молдовы", - пояснил Цахкна.

По мнению министра, такой альтернативный путь пока не будет способствовать этой деятельности:

"Поэтому наша очень четкая рекомендация и указание также касается других государств-членов, что мы сейчас сосредоточимся на этом процессе приобретения полноправного членства. 

В то же время он отметил, что пока трудно оценить, насколько быстро могут продвигаться переговоры Украины о вступлении.

"Очень трудно сказать, поскольку есть очень сложные разделы, например, касающиеся сельского хозяйства, свободного передвижения рабочей силы, а также бюджетные вопросы на будущее, если Украина присоединится к Европейскому Союзу", - добавил Цахкна.

Я вважаю, що не повинно бути ніяких кроків назустріч поки ЗЄ урурпує владу.

Станом на зараз Україна не відповідає демократичним стандартам ЄС ні у якому вигляді.
26.05.2026 12:18 Ответить
Всі отакі балачки є безпредметною імітацією діяльності та "псевдопіклування" про мир в Європі. Одні і ті ж самі тези ми чуємо останні 12 років. І будемо слухати ще 12, і ще, і ще. І так до розвалу **********. Процес піде. "Колись". От тільки я вже здохну, а моїх дітей та внуків в Україні не буде. Ну і на фіга мені оце слухати і читати? Єдине що має значення це зброя для вбивства окупантів та тих виродків якими ********* заміщує населення на окупованих територіях. Все інше це просто піздьож.
26.05.2026 12:27 Ответить
Кластери - тільки секторально в межах хабу з турборежимом. А взагалі морквина виявляється дивовижно міцною - скільки вже теліпається перед носом дикобраза, і все як свіжа.
26.05.2026 12:27 Ответить
Насипте кластерів по саме горло
26.05.2026 12:35 Ответить
 
 