Эстония хочет, чтобы ЕС открыл все кластеры по вступлению Украины уже в июне, - Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна хочет, чтобы Евросоюз открыл все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины к саммиту в июне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Эстонский министр прокомментировал предложение канцлера Германии Мерца, который предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена без права голоса в ЕС.
По его словам, такое предложение уже циркулировало, когда Венгрия полностью заблокировала прогресс Евросоюза в вопросах расширения более 2 лет назад.
"Между тем ситуация изменилась: в Венгрии сформировано новое правительство, и на данный момент наша рекомендация и позиция заключаются в том, чтобы четко двигаться вперед в рамках согласованного процесса расширения, а именно - до июньского заседания Совета открыть все шесть разделов переговоров и двигаться дальше с этого момента. Эти разделы должны быть открыты как для Украины, так и для Молдовы", - пояснил Цахкна.
По мнению министра, такой альтернативный путь пока не будет способствовать этой деятельности:
"Поэтому наша очень четкая рекомендация и указание также касается других государств-членов, что мы сейчас сосредоточимся на этом процессе приобретения полноправного членства.
В то же время он отметил, что пока трудно оценить, насколько быстро могут продвигаться переговоры Украины о вступлении.
"Очень трудно сказать, поскольку есть очень сложные разделы, например, касающиеся сельского хозяйства, свободного передвижения рабочей силы, а также бюджетные вопросы на будущее, если Украина присоединится к Европейскому Союзу", - добавил Цахкна.
Ранее в Хорватии заявили, что Украина более чем готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в ЕС
Что предшествовало?
- На днях канцлер Германии Фридрих Мерц якобы предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
