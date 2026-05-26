Эстония хочет, чтобы ЕС открыл все кластеры по вступлению Украины уже в июне, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна хочет, чтобы Евросоюз открыл все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины к саммиту в июне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Эстонский министр прокомментировал предложение канцлера Германии Мерца, который предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена без права голоса в ЕС.

По его словам, такое предложение уже циркулировало, когда Венгрия полностью заблокировала прогресс Евросоюза в вопросах расширения более 2 лет назад.

"Между тем ситуация изменилась: в Венгрии сформировано новое правительство, и на данный момент наша рекомендация и позиция заключаются в том, чтобы четко двигаться вперед в рамках согласованного процесса расширения, а именно - до июньского заседания Совета открыть все шесть разделов переговоров и двигаться дальше с этого момента. Эти разделы должны быть открыты как для Украины, так и для Молдовы", - пояснил Цахкна.

По мнению министра, такой альтернативный путь пока не будет способствовать этой деятельности:

"Поэтому наша очень четкая рекомендация и указание также касается других государств-членов, что мы сейчас сосредоточимся на этом процессе приобретения полноправного членства.

В то же время он отметил, что пока трудно оценить, насколько быстро могут продвигаться переговоры Украины о вступлении.

"Очень трудно сказать, поскольку есть очень сложные разделы, например, касающиеся сельского хозяйства, свободного передвижения рабочей силы, а также бюджетные вопросы на будущее, если Украина присоединится к Европейскому Союзу", - добавил Цахкна.

