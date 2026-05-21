Мерц предлагает специальный статус для Украины в ЕС до полноправного членства, - СМИ

Мерц о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Отмечается, что Мерц выступил с инициативой ввести для Украины временный формат "ассоциированного членства" в Евросоюзе. По его замыслу, это могло бы частично ответить на запрос Киева о более быстрой евроинтеграции на фоне затяжного процесса полноправного вступления.

Новый статус предусматривает расширенную интеграцию и элементы гарантий безопасности

Спецстатус "ассоциированного члена", который он предлагает для Украины в качестве временного решения, в видении Мерца предусматривает предоставление Киеву больших прав и обязанностей, чем обычно получают кандидаты в классическом процессе вступления. Это, в частности:

  • участие и право голоса на заседаниях Совета ЕС и Евросовета, а также участие без права голоса в работе Еврокомиссии и Европарламента;
  • постепенная интеграция в бюджет ЕС;
  • распространение на Украину статьи 42.7 Договоров ЕС о взаимной помощи и обороне – что обеспечит определенные гарантии безопасности Украины и отражает ее запрос;
  • особое участие в Суде ЕС с должностью Assistant Rapporteur.

Мерц считает, что предоставление Украине такого спецстатуса должно способствовать и переговорному процессу, инициированному США – поскольку речь идет о применении к Украине европейской статьи о взаимной помощи.

Параллельно канцлер рекомендует оставить механизм сокращения этих прав, если на пути евроинтеграции Украины начнется откат и ее политика начнет расходиться с фундаментальными ценностями ЕС.

Западным Балканам и Молдове он предлагает предоставить не идентичные, а отдельные планы ускоренной интеграции в Евросоюз.

Что предшествовало?

Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.

В даній ситуації можливо і так. Такий статус - теж рух вперед. Аніж чекати рлоками, без визначення
21.05.2026 09:54
Типу статус коханки? Да йди ти нах. зі своїм статусом і своїм ЄС
21.05.2026 09:42
насправді, якщо дадуть доступ до бюджету та фондів ЄС, то треба брати поки є вікно можливостей. За рік ситуація з виборами може змінитися і навіть такі умови будуть недосяжні на фоні резудьтатів у Франціі та німців з афд.
21.05.2026 09:54
Обережно, на сайті кацапські тролі !!!
21.05.2026 09:52
Пиде...асов признать законными супругами требовать не будут? Хрен с ним, если так-план сойдёт. Хоть что-то.
21.05.2026 10:57
Немає нічого більш постійного ніж тимчасове.
21.05.2026 09:46
Ухилянте, Крим будемо визволяти у будь-якому разі. Питання лише у виборі способу. Краще, звісно, дипломатія.
21.05.2026 09:55
Німеччина та Франція запропонували надати Україні "символічні" переваги до вступу в ЄС, - https://24tv.ua/geopolitics/nimechchina-frantsiya-zaproponuvali-nadati-********-simvolichni_n3052599 FT

"Ось вам членство без членства. Нам це всеодно нічого не коштує, а ви зможете розганяти потужність всередині країни. Головне - продовжуйте воювати. Ви великі молодці."
21.05.2026 09:49
А шо, не треба воювати і здатись кацапам?
21.05.2026 10:17
Треба мати хоч якусь перспективу виграти, а я поки відкриття другого фронту, окупацію москви і вбивство путіна не дуже проглядаю, як то було в ДСВ.
21.05.2026 10:40
Ще й за символічний статус будуть від нас вимагати свої вимоги
21.05.2026 10:24
а що це дасть пересічному? повний нуль. Як почувалися гімном при перетині кордону, так і далі буде. Як були бідоттям і дешевою рабсилою, так і далі буде.
21.05.2026 09:55
Європа не хоче втрачати свій "щит", зручний і дешевий, який ні до чого не зобов'язує
21.05.2026 09:57
Україна вже має статус "асоційованого члена" ще з часів Порошенка. Саме тому є обопільний безвіз між Україною та ЄС. Мерц схоже не вкурсі або хоче втюхати українцям стару морковку за ціною нової. Це схоже на НОВІ БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США.
21.05.2026 09:57
це різні речі: мати статус асоційованого членства і безвізовий режим
21.05.2026 10:15
Щоб не бути дешевою хв.....ю за кордоном, живи і працюй в Україні заради її захисту і процвітання.
21.05.2026 09:58
не так вже й погано для початку! по суті всі колишні члени соц.табору проходили той етап
21.05.2026 10:13
Бачу велике обурення неповним членством, але скажіть: по якому саме критерію Україна відповідає членству? Може і є такий, буде цікаво дізнатися. Стосовно воювати, щит.., так це реал політик, але не Європа загнала нас у цей капкан, ніхто не зробив більше для нинішнього становища, ніж самі українці: невивчені уроки історії про постійного ворога, безвідповідальність на виборах, сидіння на рос.пропаганді ( боротьба з соросом і гейропою ), але найголовніше -корупція, системна, від низу до верху, яка роз'їла все як іржа. Корупція як кров від крові і плоть від плоті українців. І, якщо корупція є матір'ю народу, то деградація моралі є, безсумнівно, його батьком, бо маючи в душі хоч крихьу моралі, народ ніколи не пробачив би росії її гріхи: від Запорізької Січі і до ГУЛАГу, і ліз би в Європу вже 35 років, а не коли сраку підпалили.
Тож, коли ідете маршом за християнські сімейні цінності, і лякаєте гейропою; коли кажете, що українці наймогутніша армія і Європи, Нато нам не треба; коли кажете, що ми маємо жити не в ЄС, бо в нас самі родючі грунти і сама-сама роботяща нація, то ви ідете дорогою пекла. І історія це підтвердила. амінь , Причому цього разу амінь вже нації, не одразу, пару сотень років, але думаю математична незворотність вже почалася
21.05.2026 10:55
Все строго по-європейському.
Захищайте нас,завозьте трудових мігрантів,купуйте у нас усе по нашій ціні в необмеженій кількості,а ми у вас купимо теж невелику кількість по нашіц теж ціні.
А там через енну кількість років подивимось,що з цією Україною робить.
21.05.2026 10:56
 
 