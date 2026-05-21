Мерц предлагает специальный статус для Украины в ЕС до полноправного членства, - СМИ
Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Отмечается, что Мерц выступил с инициативой ввести для Украины временный формат "ассоциированного членства" в Евросоюзе. По его замыслу, это могло бы частично ответить на запрос Киева о более быстрой евроинтеграции на фоне затяжного процесса полноправного вступления.
Новый статус предусматривает расширенную интеграцию и элементы гарантий безопасности
Спецстатус "ассоциированного члена", который он предлагает для Украины в качестве временного решения, в видении Мерца предусматривает предоставление Киеву больших прав и обязанностей, чем обычно получают кандидаты в классическом процессе вступления. Это, в частности:
- участие и право голоса на заседаниях Совета ЕС и Евросовета, а также участие без права голоса в работе Еврокомиссии и Европарламента;
- постепенная интеграция в бюджет ЕС;
- распространение на Украину статьи 42.7 Договоров ЕС о взаимной помощи и обороне – что обеспечит определенные гарантии безопасности Украины и отражает ее запрос;
- особое участие в Суде ЕС с должностью Assistant Rapporteur.
Мерц считает, что предоставление Украине такого спецстатуса должно способствовать и переговорному процессу, инициированному США – поскольку речь идет о применении к Украине европейской статьи о взаимной помощи.
Параллельно канцлер рекомендует оставить механизм сокращения этих прав, если на пути евроинтеграции Украины начнется откат и ее политика начнет расходиться с фундаментальными ценностями ЕС.
Западным Балканам и Молдове он предлагает предоставить не идентичные, а отдельные планы ускоренной интеграции в Евросоюз.
Что предшествовало?
Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенное сближение с европейскими политиками и институтами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ось вам членство без членства. Нам це всеодно нічого не коштує, а ви зможете розганяти потужність всередині країни. Головне - продовжуйте воювати. Ви великі молодці."
Тож, коли ідете маршом за християнські сімейні цінності, і лякаєте гейропою; коли кажете, що українці наймогутніша армія і Європи, Нато нам не треба; коли кажете, що ми маємо жити не в ЄС, бо в нас самі родючі грунти і сама-сама роботяща нація, то ви ідете дорогою пекла. І історія це підтвердила. амінь , Причому цього разу амінь вже нації, не одразу, пару сотень років, але думаю математична незворотність вже почалася
Захищайте нас,завозьте трудових мігрантів,купуйте у нас усе по нашій ціні в необмеженій кількості,а ми у вас купимо теж невелику кількість по нашіц теж ціні.
А там через енну кількість років подивимось,що з цією Україною робить.