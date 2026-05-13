Вступление Украины в ЕС: французский посол воздержался от комментариев по поводу отсрочки открытия части переговорных кластеров

Посол Франции в Украине Гаэль Весье заявил, что не будет комментировать сообщения СМИ о возможном отсрочке открытия части переговорных кластеров для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам в среду в кулуарах мероприятия, посвященного верховенству права, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Позиция Франции относительно переговорного процесса

Дипломат подчеркнул, что не будет ни подтверждать, ни опровергать информацию, которая появляется в СМИ. По его словам, соответствующие дискуссии продолжаются в Брюсселе, и именно там должно приниматься решение.

Весьер подчеркнул, что Франция заинтересована в скорейшем начале переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, несмотря на предыдущие трудности, в частности из-за позиции отдельных государств-членов.

"Я не буду это ни подтверждать, ни опровергать. На самом деле, сейчас в Брюсселе идет дискуссия, и это то место, где она должна обсуждаться", — отметил Гаэль Весье.

Обсуждение кластеров и позиции стран ЕС

Посол напомнил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны стартовать с первого кластера, который касается верховенства права и базовых реформ.

Он добавил, что другие вопросы остаются предметом обсуждения, а процесс должен продвигаться максимально быстро с учетом уже проведенных Украиной реформ.

Параллельно в европейских СМИ появлялась информация о том, что Франция и Польша якобы выступают против открытия более одного переговорного кластера до осени. В то же время эти оценки были позже опровергнуты, и дискуссия в ЕС продолжается.

Отдельно в Еврокомиссии прогнозируют, что первый переговорный кластер может быть открыт уже в ближайшие месяцы, а последующие — до конца года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой обсудили дальнейшую евроинтеграцию Украины и дипломатические шаги по завершению войны.

