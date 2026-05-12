Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, — СМИ

Украина стремится открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС в рамках переговоров о членстве до завершения председательства Кипра в Совете Евросоюза в июне, однако две страны выступают против.

Что известно?

По словам собеседников, среди государств ЕС есть согласие на открытие первого, фундаментального кластера "Основы" до конца июня. Что касается остальных пяти кластеров, Франция и Польша предлагают отложить их открытие предварительно до осени.

Ожидается, что лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на большой саммит 18–19 июня, во время которого может быть принято по крайней мере неофициальное решение об открытии переговорных разделов с Украиной и Молдовой.

Главный вопрос заключается в том, сколько разделов будет открыто. Хотя большинство дипломатов, с которыми общалось "Радио Свобода", считают, что хоть что-то будет открыто во время кипрского председательства в Совете ЕС, которое заканчивается 30 июня, точное количество остается неизвестным.

33 главы разделены на шесть кластеров. Европейская комиссия, Украина и некоторые из крупнейших сторонников Украины в ЕС, такие как страны Балтии, считают, что все шесть кластеров могут быть открыты уже в июне.

Опасения стран

  • Во Франции существуют опасения, что быстрое продвижение Украины может стать негативным фактором в президентской избирательной кампании следующего года, в которой популисты как правого, так и левого крыла скептически относятся к расширению Евросоюза на восток.

  • В других государствах-членах, в частности в восточной части ЕС, все еще существует желание не торопиться, по крайней мере в отношении Украины, поскольку она неизбежно перетянет на себя значительные средства на сельское хозяйство и финансирование из фонда сплочения, которые сейчас направляются в такие страны, как Болгария, Польша, Румыния и Словакия.

Наиболее распространенный прогноз в Брюсселе заключается в том, что в июне будет открыт только так называемый блок фундаментальных вопросов. Это кластер "Основы", включающий несколько ключевых разделов, таких как, например, основные права, судебная система и государственное управление. Он всегда открывается первым и закрывается последним.

Топ комментарии
+12
Та які в сраці клястери! Нам би тут зі ******* розібратись, і з кремлівським, і зі своїм, зеленим.
То вже хіба після того...
12.05.2026 21:09 Ответить
+11
Патужні саюзнікі, рєшучі і невсраті!

що робити з французами я не знаю, але розкопки польських дідів-ваєвалів можна було б і припинити до відкриття всіх кластерів.
12.05.2026 21:03 Ответить
+11
Логично
ЕС только - только сдыхался мрази Орбана
На фига ЕС вместо Орбана - мразь Зеленский?
Который деньги ЕС тырит со страшной силой...
12.05.2026 21:10 Ответить
12.05.2026 21:03 Ответить
Союзники в шоці від преза нарка і мудрого наріту
12.05.2026 21:05 Ответить
Та ясно, ********** поприємніше буде. Особливе в якості сусідів.
12.05.2026 21:58 Ответить
Яка ж невдача .
12.05.2026 21:03 Ответить
Цей дощ надовго
12.05.2026 21:07 Ответить
Ось вони, союзники. Тільки війну вони ніяк не планують відкласти, особливо ляхи зі своїм спільним кордоном з ОДКБ.
12.05.2026 21:08 Ответить
12.05.2026 21:09 Ответить
12.05.2026 21:10 Ответить
Зеленскому осталось недолго. Уже копают под него и готовят выборы мудрому нариду
12.05.2026 22:45 Ответить
Выборы провести невозможно
Возможно лишь передать управление страной Раде
Для этого Вова должен уйти или сдохнуть
12.05.2026 22:53 Ответить
З вітчизняними латифундистами, захмарними зарплатами-пенсіями суддів прокурорів міністрів, наглядових рад -до ЄС як до неба рачки
12.05.2026 21:13 Ответить
Обкурений ішак - баласт на шиї країни. Доки це безтолкове чмо буде смердіти, доти годі на щось позитивне сподіватись. Країна в заручниках зеленого мудака.
12.05.2026 21:37 Ответить
Та ніхто не бажає Україну в ЄС, вони шукають " нового" Орбана, а потім почнуть з ним " боротися і нас підтримувати".🐱
12.05.2026 21:40 Ответить
Поляки с их бесконечными претензиями готовы с почестью занять это место как только меч над головой в виде парашки немного отодвинется
12.05.2026 22:47 Ответить
поляки конкретні засранці..Не бажають бачити в ЄС УКРАЇНСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ І ЗАБУЛИ ЯК САМІ В УКРАЇНІ СКУПЛЯЛИ ВСЕ.НАВІТЬ РЕЗИНКИ ДО ТРУСІВ.ПСЯКРЕВ.ДЗЯДИ...
12.05.2026 23:09 Ответить
 
 