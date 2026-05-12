Польша и Франция хотят отложить открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, — СМИ
Украина стремится открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС в рамках переговоров о членстве до завершения председательства Кипра в Совете Евросоюза в июне, однако две страны выступают против.
Об этом говорится в материале редактора "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам собеседников, среди государств ЕС есть согласие на открытие первого, фундаментального кластера "Основы" до конца июня. Что касается остальных пяти кластеров, Франция и Польша предлагают отложить их открытие предварительно до осени.
Ожидается, что лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на большой саммит 18–19 июня, во время которого может быть принято по крайней мере неофициальное решение об открытии переговорных разделов с Украиной и Молдовой.
Главный вопрос заключается в том, сколько разделов будет открыто. Хотя большинство дипломатов, с которыми общалось "Радио Свобода", считают, что хоть что-то будет открыто во время кипрского председательства в Совете ЕС, которое заканчивается 30 июня, точное количество остается неизвестным.
33 главы разделены на шесть кластеров. Европейская комиссия, Украина и некоторые из крупнейших сторонников Украины в ЕС, такие как страны Балтии, считают, что все шесть кластеров могут быть открыты уже в июне.
Опасения стран
- Во Франции существуют опасения, что быстрое продвижение Украины может стать негативным фактором в президентской избирательной кампании следующего года, в которой популисты как правого, так и левого крыла скептически относятся к расширению Евросоюза на восток.
- В других государствах-членах, в частности в восточной части ЕС, все еще существует желание не торопиться, по крайней мере в отношении Украины, поскольку она неизбежно перетянет на себя значительные средства на сельское хозяйство и финансирование из фонда сплочения, которые сейчас направляются в такие страны, как Болгария, Польша, Румыния и Словакия.
Наиболее распространенный прогноз в Брюсселе заключается в том, что в июне будет открыт только так называемый блок фундаментальных вопросов. Это кластер "Основы", включающий несколько ключевых разделов, таких как, например, основные права, судебная система и государственное управление. Он всегда открывается первым и закрывается последним.
що робити з французами я не знаю, але розкопки польських дідів-ваєвалів можна було б і припинити до відкриття всіх кластерів.
То вже хіба після того...
ЕС только - только сдыхался мрази Орбана
На фига ЕС вместо Орбана - мразь Зеленский?
Который деньги ЕС тырит со страшной силой...
Возможно лишь передать управление страной Раде
Для этого Вова должен уйти или сдохнуть