Польща та Франція хочуть відкласти відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, - ЗМІ
Україна прагне відкриття всіх шести переговорних кластерів із ЄС у межах перемовин про членство до завершення головування Кіпру в Раді Євросоюзу у червні, однак дві країни виступають проти.
Про це йдеться у матеріалі редактора "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами співрозмовників, серед держав ЄС є згода на відкриття першого, фундаментального кластеру "Основи" до кінця червня. Що ж до інших п’яти кластерів, Франція та Польща пропонують відкласти їхнє відкриття попередньо до осені.
Очікується, що лідери ЄС зберуться в Брюсселі на великий саміт 18–19 червня, під час якого може бути ухвалено принаймні неофіційне рішення про відкриття переговорних розділів з Україною і Молдовою.
Головне питання полягає у тому, скільки розділів буде відкрито. Хоча більшість дипломатів, з якими спілкувалось "Радіо Свобода", вважають, що бодай щось буде відкрито під час Кіпрського головування в Раді ЄС, яке закінчується 30 червня, точна кількість залишається невідомою.
33 розділи розділені на шість кластерів. Європейська комісія, Україна та деякі з найбільших прихильників України в ЄС, такі як країни Балтії, вважають, що всі шість кластерів можуть бути відкриті вже в червні.
Побоювання країн
- У Франції існують побоювання, що швидкий рух України може стати негативним фактором у президентській виборчій кампанії наступного року, в якій популісти як правого, так і лівого крила скептично ставляться до розширення Євросоюзу на схід.
- У інших державах-членах, зокрема у східній частині ЄС, все ще існує бажання не поспішати, принаймні щодо України, оскільки вона неминуче перетягне на себе значні кошти на сільське господарство та фінансування із фонду згуртування, які зараз спрямовуються до таких країн, як Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина.
Найпоширенішим прогнозом у Брюсселі є те, що в червні буде відкрито лише так званий блок фундаментальних питань. Це кластер "Основи", що включає кілька ключових розділів, таких як, наприклад, основні права, судова система та державне управління. Він завжди відкривається першим і закривається останнім.
що робити з французами я не знаю, але розкопки польських дідів-ваєвалів можна було б і припинити до відкриття всіх кластерів.
То вже хіба після того...
