УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
3 582 18

Польща та Франція хочуть відкласти відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, - ЗМІ

Україна, ЄС

Україна прагне відкриття всіх шести переговорних кластерів із ЄС у межах перемовин про членство до завершення головування Кіпру в Раді Євросоюзу у червні, однак дві країни виступають проти.

Про це йдеться у матеріалі редактора "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За словами співрозмовників, серед держав ЄС є згода на відкриття першого, фундаментального кластеру "Основи" до кінця червня. Що ж до інших п’яти кластерів, Франція та Польща пропонують відкласти їхнє відкриття попередньо до осені.

Очікується, що лідери ЄС зберуться в Брюсселі на великий саміт 18–19 червня, під час якого може бути ухвалено принаймні неофіційне рішення про відкриття переговорних розділів з Україною і Молдовою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібно просунути вперед процес вступу України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер, - Кошта

Головне питання полягає у тому, скільки розділів буде відкрито. Хоча більшість дипломатів, з якими спілкувалось "Радіо Свобода", вважають, що бодай щось буде відкрито під час Кіпрського головування в Раді ЄС, яке закінчується 30 червня, точна кількість залишається невідомою.

33 розділи розділені на шість кластерів. Європейська комісія, Україна та деякі з найбільших прихильників України в ЄС, такі як країни Балтії, вважають, що всі шість кластерів можуть бути відкриті вже в червні.

Побоювання країн

  • У Франції існують побоювання, що швидкий рух України може стати негативним фактором у президентській виборчій кампанії наступного року, в якій популісти як правого, так і лівого крила скептично ставляться до розширення Євросоюзу на схід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Коштою: Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів упродовж травня-червня. ВIДЕО

  • У інших державах-членах, зокрема у східній частині ЄС, все ще існує бажання не поспішати, принаймні щодо України, оскільки вона неминуче перетягне на себе значні кошти на сільське господарство та фінансування із фонду згуртування, які зараз спрямовуються до таких країн, як Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина.

Найпоширенішим прогнозом у Брюсселі є те, що в червні буде відкрито лише так званий блок фундаментальних питань. Це кластер "Основи", що включає кілька ключових розділів, таких як, наприклад, основні права, судова система та державне управління. Він завжди відкривається першим і закривається останнім.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Бабішем посилення співпраці та подальші кроки для вступу України до ЄС

Автор: 

Польща (9273) Франція (3319) членство в ЄС (1491)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Патужні саюзнікі, рєшучі і невсраті!

що робити з французами я не знаю, але розкопки польських дідів-ваєвалів можна було б і припинити до відкриття всіх кластерів.
показати весь коментар
12.05.2026 21:03 Відповісти
+12
Та які в сраці клястери! Нам би тут зі ******* розібратись, і з кремлівським, і зі своїм, зеленим.
То вже хіба після того...
показати весь коментар
12.05.2026 21:09 Відповісти
+11
Логично
ЕС только - только сдыхался мрази Орбана
На фига ЕС вместо Орбана - мразь Зеленский?
Который деньги ЕС тырит со страшной силой...
показати весь коментар
12.05.2026 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патужні саюзнікі, рєшучі і невсраті!

що робити з французами я не знаю, але розкопки польських дідів-ваєвалів можна було б і припинити до відкриття всіх кластерів.
показати весь коментар
12.05.2026 21:03 Відповісти
Союзники в шоці від преза нарка і мудрого наріту
показати весь коментар
12.05.2026 21:05 Відповісти
Та ясно, ********** поприємніше буде. Особливе в якості сусідів.
показати весь коментар
12.05.2026 21:58 Відповісти
Яка ж невдача .
показати весь коментар
12.05.2026 21:03 Відповісти
Цей дощ надовго
показати весь коментар
12.05.2026 21:07 Відповісти
Ось вони, союзники. Тільки війну вони ніяк не планують відкласти, особливо ляхи зі своїм спільним кордоном з ОДКБ.
показати весь коментар
12.05.2026 21:08 Відповісти
Та які в сраці клястери! Нам би тут зі ******* розібратись, і з кремлівським, і зі своїм, зеленим.
То вже хіба після того...
показати весь коментар
12.05.2026 21:09 Відповісти
Логично
ЕС только - только сдыхался мрази Орбана
На фига ЕС вместо Орбана - мразь Зеленский?
Который деньги ЕС тырит со страшной силой...
показати весь коментар
12.05.2026 21:10 Відповісти
Зеленскому осталось недолго. Уже копают под него и готовят выборы мудрому нариду
показати весь коментар
12.05.2026 22:45 Відповісти
Выборы провести невозможно
Возможно лишь передать управление страной Раде
Для этого Вова должен уйти или сдохнуть
показати весь коментар
12.05.2026 22:53 Відповісти
З вітчизняними латифундистами, захмарними зарплатами-пенсіями суддів прокурорів міністрів, наглядових рад -до ЄС як до неба рачки
показати весь коментар
12.05.2026 21:13 Відповісти
Обкурений ішак - баласт на шиї країни. Доки це безтолкове чмо буде смердіти, доти годі на щось позитивне сподіватись. Країна в заручниках зеленого мудака.
показати весь коментар
12.05.2026 21:37 Відповісти
Та ніхто не бажає Україну в ЄС, вони шукають " нового" Орбана, а потім почнуть з ним " боротися і нас підтримувати".🐱
показати весь коментар
12.05.2026 21:40 Відповісти
Поляки с их бесконечными претензиями готовы с почестью занять это место как только меч над головой в виде парашки немного отодвинется
показати весь коментар
12.05.2026 22:47 Відповісти
поляки конкретні засранці..Не бажають бачити в ЄС УКРАЇНСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ І ЗАБУЛИ ЯК САМІ В УКРАЇНІ СКУПЛЯЛИ ВСЕ.НАВІТЬ РЕЗИНКИ ДО ТРУСІВ.ПСЯКРЕВ.ДЗЯДИ...
показати весь коментар
12.05.2026 23:09 Відповісти
 
 