Потрібно просунути вперед процес вступу України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер, - Кошта

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта закликав Європейський Союз якомога швидше відкрити перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС.

Про це Кошта заявив після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка України

"Ми продовжуємо прагнути справедливого та тривалого миру в Україні", – наголосив Кошта.

Він зауважив, що саме тому підтримка України продовжує бути "ключовим фокусом Європейської політичної спільноти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа потребує бачення своєї безпеки на 360 градусів, - Кошта

Вступ до ЄС

Крім того, Кошта нагадав про два послання, які він передав Президенту України Володимиру Зеленському сьогодні в Єревані.

"Європейський Союз буде з Україною стільки, скільки потрібно для досягнення сталого, справедливого та тривалого миру за повної поваги до територіальної цілісності України. По-друге, нам потрібно просунути процес вступу України вперед, відкривши перший переговорний кластер якомога швидше", - сказав він.

Також читайте: Євросоюз готує передвступні пільги для України через відкладене членство, - Politico

Що передувало

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський бере участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Вірменії.

Серед іншого, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.