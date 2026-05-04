Потрібно просунути вперед процес вступу України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер, - Кошта

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта закликав Європейський Союз якомога швидше відкрити перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС.

Про це Кошта заявив після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Підтримка України

"Ми продовжуємо прагнути справедливого та тривалого миру в Україні", – наголосив Кошта.

Він зауважив, що саме тому підтримка України продовжує бути "ключовим фокусом Європейської політичної спільноти".

Вступ до ЄС

Крім того, Кошта нагадав про два послання, які він передав Президенту України Володимиру Зеленському сьогодні в Єревані.

"Європейський Союз буде з Україною стільки, скільки потрібно для досягнення сталого, справедливого та тривалого миру за повної поваги до територіальної цілісності України. По-друге, нам потрібно просунути процес вступу України вперед, відкривши перший переговорний кластер якомога швидше", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський бере участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Вірменії.

Серед іншого, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Антоніу Коштою. 

Шоб ти з"їв і не ****** - під час війни ніхто Україну нікуди не візьме - Портніков
04.05.2026 18:10
Коли чую про якісь там переговори про переговори про відкриття першого кластеру переговорів, відразу виникають рвотні позови
04.05.2026 18:14
ну, чого ви?
стефанішина довідкривалась до посла в сша.
правда з дзвінка міндіча. чи андрєя?
зачекайте! андрєй тоді і з воровкою стефанішиною мутив? ну, красень жеребець. всім насував. всіх пристроїв.
я вже заплутався.
04.05.2026 18:19
нормально так гундосив потискав кошту.
рештки мізків видавив через пряму кішку.

всі навколо одноголосно відкрито кажуть, що ніхто зелену країну мрій зе!поца друга міндіча не чекає, і ось на тобі.....
04.05.2026 18:16
Французи відповіли на питання раніше його появи.Ніяких поступок.Вимоги незмінні.Цей двіж від Вови ні про що.
04.05.2026 18:45
Как вы уже замонали с кластерами. продвижениями и другой хренью! И не надо рассказывать. что вы нас кормите! Пока не закрутилась "петруха", про передел сфер влияния, мы и сами справлялись!
04.05.2026 18:17
Куда ты справлялся?
04.05.2026 18:46
Давай Пятачок, дерзай! Только Винни Пуха не застрели.
04.05.2026 19:16
 
 