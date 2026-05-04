Потрібно просунути вперед процес вступу України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний кластер, - Кошта
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта закликав Європейський Союз якомога швидше відкрити перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС.
Про це Кошта заявив після саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Підтримка України
"Ми продовжуємо прагнути справедливого та тривалого миру в Україні", – наголосив Кошта.
Він зауважив, що саме тому підтримка України продовжує бути "ключовим фокусом Європейської політичної спільноти".
Вступ до ЄС
Крім того, Кошта нагадав про два послання, які він передав Президенту України Володимиру Зеленському сьогодні в Єревані.
"Європейський Союз буде з Україною стільки, скільки потрібно для досягнення сталого, справедливого та тривалого миру за повної поваги до територіальної цілісності України. По-друге, нам потрібно просунути процес вступу України вперед, відкривши перший переговорний кластер якомога швидше", - сказав він.
Що передувало
Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський бере участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Вірменії.
Серед іншого, на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
