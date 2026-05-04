Необходимо продвигать процесс вступления Украины в ЕС и как можно скорее открыть первый переговорный кластер, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта призвал Европейский союз как можно скорее открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Об этом Кошта заявил после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем стремиться к справедливому и прочному миру в Украине", – подчеркнул Кошта.

Он отметил, что именно поэтому поддержка Украины продолжает оставаться "ключевым фокусом Европейского политического сообщества".

Кроме того, Кошта напомнил о двух посланиях, которые он передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня в Ереване.

"Европейский Союз будет с Украиной столько, сколько нужно для достижения устойчивого, справедливого и долгосрочного мира при полном уважении территориальной целостности Украины. Во-вторых, нам нужно продвинуть процесс вступления Украины вперед, открыв первый переговорный кластер как можно скорее", – сказал он.

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Армении.

Среди прочего,на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереванепрезидент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой. 

Шоб ти з"їв і не ****** - під час війни ніхто Україну нікуди не візьме - Портніков
04.05.2026 18:10 Ответить
Коли чую про якісь там переговори про переговори про відкриття першого кластеру переговорів, відразу виникають рвотні позови
04.05.2026 18:14 Ответить
ну, чого ви?
стефанішина довідкривалась до посла в сша.
правда з дзвінка міндіча. чи андрєя?
зачекайте! андрєй тоді і з воровкою стефанішиною мутив? ну, красень жеребець. всім насував. всіх пристроїв.
я вже заплутався.
04.05.2026 18:19 Ответить
нормально так гундосив потискав кошту.
рештки мізків видавив через пряму кішку.

всі навколо одноголосно відкрито кажуть, що ніхто зелену країну мрій зе!поца друга міндіча не чекає, і ось на тобі.....
04.05.2026 18:16 Ответить
Французи відповіли на питання раніше його появи.Ніяких поступок.Вимоги незмінні.Цей двіж від Вови ні про що.
04.05.2026 18:45 Ответить
Как вы уже замонали с кластерами. продвижениями и другой хренью! И не надо рассказывать. что вы нас кормите! Пока не закрутилась "петруха", про передел сфер влияния, мы и сами справлялись!
04.05.2026 18:17 Ответить
Куда ты справлялся?
04.05.2026 18:46 Ответить
Давай Пятачок, дерзай! Только Винни Пуха не застрели.
04.05.2026 19:16 Ответить
 
 