Необходимо продвигать процесс вступления Украины в ЕС и как можно скорее открыть первый переговорный кластер, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта призвал Европейский союз как можно скорее открыть первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Об этом Кошта заявил после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Поддержка Украины
"Мы продолжаем стремиться к справедливому и прочному миру в Украине", – подчеркнул Кошта.
Он отметил, что именно поэтому поддержка Украины продолжает оставаться "ключевым фокусом Европейского политического сообщества".
Вступление в ЕС
Кроме того, Кошта напомнил о двух посланиях, которые он передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня в Ереване.
"Европейский Союз будет с Украиной столько, сколько нужно для достижения устойчивого, справедливого и долгосрочного мира при полном уважении территориальной целостности Украины. Во-вторых, нам нужно продвинуть процесс вступления Украины вперед, открыв первый переговорный кластер как можно скорее", – сказал он.
Что предшествовало
Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский принимает участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Армении.
Среди прочего,на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереванепрезидент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
